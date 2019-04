El Senador Germán Coutinho reunió a los principales dirigentes de Vamos Salto que acompañan la lista 15 a la convención departamental para trabajar en diferentes aspectos de la próxima elección interna del 30 de Junio.

Los candidatos a la diputación por el sector serán los tres más votados en las urnas en la próxima elección, donde se presentarán 15 listas nacionales con sus diferentes pre candidaturas. A nivel departamental, será a través de la lista 15 por la cual se estará habilitando constitucionalmente la candidatura a la Intendencia de Germán Coutinho.

El 30 de junio se votan dos listas en el mismo sobre, una a la convención nacional respaldando la pre candidatura como presidenciable colorado a José Amorín Batlle a través de las diferentes listas que p resentan su pre candidatura a la diputación y buscarán estar entre los tres más votados. A la convención departamental acompañan la lista 15 para habilitar la candidatura a la Intendencia del Senador Germán Coutinho.

En la elección nacional de octubre, el legislador salteño encabezará la lista al Senado de Uruguay Batllista, donde en Salto contará con tres listas que serán las de los más votados en la elección interna. Germán Coutinho puede alcanzar el Senado por tercer vez consecutiva, un hecho histórico para un salteño.

En las elecciones departamentales del próximo año, el ex Intendente y líder de Vamos Salto, Germán Coutinho, buscará volver a ponerse al frente del Departamento, para lo cual viene trabajando en la elaboración de un gran programa de gobierno, sumando a diferentes técnicos, profesionales y referentes sociales al equipo que lo acompaña. El viernes fueron presentados oficialmente el ex Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Licenciado Nicolas Sant´ Anna, y el conocido profesional salteño que ha destacado en el ámbito bancario cooperativo y de la banca privada, Contador Ricardo Stirling, quienes realizarán diferentes aportes programáticos al plan que coordina el Economista y ex Presidente del Banco Central Julio De Brum.