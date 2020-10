Por. Máximo San Martín

Asesor de Imagen Personal y Corporativo

Te van a Criticar Siempre.

Te van a criticar hagas lo que hagas. Eso es una parte innata casi del proceso de vida y aprendizaje en el camino hacia la construcción de algo nuevo y diferente. Lógicamente ese es un escollo más de todos los que tendrás que vivir y sortear. Lo peor de todo esto es que a nadie le gusta que lo critiquen, nos cuesta muchísimo recibir críticas y por sobre todas las cosas aceptarlas; no estamos preparados muchas veces.

Ahora bien, es preciso aclarar aquí que en lo que respecta a las críticas hay dos caminos, dos tipos bien marcados que implican seguramente respuestas distintas de nuestra parte hacia quienes las profieren. Hay críticas que es posible escuchar porque son Positivas, son críticas constructivas que nos ayudan a mejorar; que vienen muchas veces de personas que han pasado por el mismo camino o de gente que desea que construyas y crees cosas buenas para que te conviertas en alguien aún mejor de lo que eres. Recuerda que ya eres único con tu sola existencia, pero hay que evolucionar, crecer, mejorar. Ese tipo de críticas son más digeribles y uno siente que la energía transmitida a partir de allí se siente positiva, se siente cargada de buenos deseos, de sinceridad.

Por otro lado tenemos otra arista de la crítica que se encuentra en las antípodas de la primera y que probablemente sean muchas más; estas son las críticas Negativas, provenientes muchas veces de personas que no han hecho nada y que no desean que te vaya del todo bien, que encuentres tu mejor versión. Esas críticas son destructivas, malas, nefastas y uno siente que acarrean consigo una energía diferente, tóxica. Déjame decirte que las habrá siempre; bienvenido al mundo de los cambios, del intento de hacer cosas diferentes y nuevas. Si te están criticando es porque estás saliendo de tu zona de confort, porque no estás en el anonimato y eso implica que cuanto más te expongas y más cosas elabores, más críticas existirán. Pasa en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho es parte de nuestra condición social. Lo cierto es que hay que recibirlas, estar preparados cada día más para ello. Considero que hay que elevar siempre nuestra autoestima porque te van a criticar no solo por tus acciones sino también por lo que te pongas a la hora de vestir. Sin ir más lejos, hace unos días un amigo me comentaba que tenía que ir a un determinado evento, informal, muy pequeño y para la ocasión decidió vestir con una camisa colorida que le gustaba mucho pero por momentos se sintió observado y eso le generó vergüenza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno la respuesta es que mi amigo debería trabajar sobre su autoestima para que no le ocurra esto habitualmente cuando tenga que ir a un determinado lugar. Su camisa no estaba mal, claro que no, pero no podemos controlar las acciones de los demás, si se ríen o critican la forma en cómo vamos vestidos. Eso no debería afectarnos, pero lleva tiempo poder construir una personalidad fuerte a la que no le afecte tanto la mirada de los demás. Si te gusta cómo te queda una determinada ropa y te hace sentir a gusto, pero la mirada del otro te preocupa, entonces es tiempo de concentrarte en ese punto de quiebre entre lo que tú quieres y lo que quieren los demás de ti. Ojo, esto no invita a ninguna revolución extraña, no. Esto invita a elevarnos y elevar nuestra imagen personal al siguiente nivel. A tener autoconfianza y seguridad. Claro, no es tan sencillo porque somos seres sociales y en esa condición estamos buscando muchas veces «encajar» y ser validados por los demás. Esa aprobación muchas veces nos parece demasiado importante, pero no hay que permitir que nos controle.

Yo te invito a seguir construyendo, a seguir caminando por ahí, por ese sendero que lleva a nuevos lugares. A que te pongas lo que te haga feliz pero también a vivir como te haga feliz. A mí me han criticado un millón de veces. Críticas de las buenas y de las otras y agradezco que haya sido así porque eso te ayuda a crecer en base a preguntarte, a autoanalizarte. La respuesta es que he dejado de lado las cosas negativas y no me he enfrascado nunca demasiado tiempo en críticas o comentarios tóxicos. Resiliencia es la palabra. Sí, resiliencia siempre. Pero no te olvides, Te van a Criticar Siempre

