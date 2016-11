Héctor Mario Sabarrós Souto y Rosa Teresita Dotta Ruiz conforman un matrimonio de salteños que vive en el exterior desde hace muchos años. Actualmente están en Buenos Aires y tienen un hijo en Francia. Tanto Héctor como Rosa tienen una sólida formación en temas culturales, sobre todo en Letras ella y en Fotografía y Diseño él. En la capital argentina, llevan adelante desde hace algún tiempo la Revista Clic (que puede leerse en www.clicrevista. com). Vale la pena leerla. Trabajos ensayísticos de primer nivel, sobre diversos temas y llegados desde varias partes del mundo, confluyen allí. En la Clic Nº 3 nos encontramos con un Reportaje fotográfico (o fotorreportaje) sobre Marosa di Giorgio realizado por Héctor, en el que también se leen palabras de Rosa. Se titula “Los mundos de Marosa” y a modo de presentación expresa: “Es muy difícil circunscribir claramente el objetivo de un ensayo fotográfico, dado que, la mayoría de las veces, la meta trazada al principio se corre tras otros límites que aparecen, no bien comienza a desarrollarse el trabajo. Sin embargo, si tuviera que fijar el motivo primigenio de este fotorreportaje y, quizá, por esa condición, el elegido para definir este trabajo, diría que es el de bucear en las imágenes literarias de Marosa di Giorgio, en su obra Los papeles salvajes, a fin de encontrar el espíritu de esa Toscana que la poeta vislumbra detrás de las historias de sus antepasados italianos, pobladores, como la mayoría de sus coterráneos, de las quintas que formaron el anillo agrícola del Salto Oriental. Y camino por la Toscana, constatar, junto a mi mujer, el espíritu de Marosa y el recuerdo de Salto. Quizá hubo una mirada sesgada que quiso registrar no tanto las similitudes, sino la esencia; aquello que como lectores de la escritora fuimos recreando. Tomando como eje del relato fotográfico el elemento “casa”, pretendimos captar más que la arquitectura, el aire del lugar, tanto en Salto como en la Toscana. Por lo tanto, no hubo, en este caso, una búsqueda histórica del estilo de las edificaciones, sino una indagación acerca de los motivos que conforman el universo de la casa y el cúmulo de sentimientos literarios que en ella habitan”. Insistimos: vale la pena mirar y leer este trabajo.