Universitario-Nacional (18.15′)

Porque en el caso de Universitario, fue Campeón Salteño en el 2014. Nacional, en el 2015. Por lo tanto, se trata de reyes recientes. Saben de qué se trata la historia, en esa hora puntual de alcanzar la cima. Y es un duelo especial, para abrir la cartelera del domingo.

Sucede que Universitario fue ganador del Apertura y el Acumulado. Nacional en tanto, segundo en la tabla general. Ese antecedente, marca a fuego. A ninguno de los dos le ha faltado regularidad y ello es factor clave: implica en buen romance, calidad de respuesta. La ha tenido.

Universitario se recuesta en una cuestión no menor: tiene derecho a un partido extra. O sea: puede arriesgar. Puede exponer. No tiene un DT amigo fiel de la especulación. Nacional seguro que lo admite. Y admite que Universitario cuando profundiza, no depende de una sola variable. Pero Nacional, llega de copete levantado. Pasó la barrera de los 40 puntos. Es apto. Es resolutivo. El gol que no le falta en Leguísamo-Pereira-Laforcada. Sustenta capacidad de réplica.

Son reyes recientes. Enfoque de victoria. Y si es empate, ¿negocio para quién?