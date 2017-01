“Quiero volver cuando esté en condiciones de volver. Lo que no quiero es arriesgar”.

Desde ese apunte de RICARDO LAFORCADA, la lectura en torno a su realidad. Reportó un corte en el rostro, con profuso sangrado inmediato. Por eso fue sustituído en el partido ante Liga Agraria, jugado el miércoles de la semana pasada en el Dickinson.

“Lo que no quiero es arriesgar”, enfatiza el delantero. ¿Cuál es el riesgo?: que frente a una búsqueda aérea, se reabra la herida. Puede suponerse que 10 días al margen, impliquen la sutura total. Por lo tanto, chance de retorno ante Paysandú, jugando el domingo por la nueva fecha de la serie “B” del Litoral Norte y en el marco del Campeonato del Interior. Si no es titular, cabe la opción de ser uno más en la nómina de los relevos. Ello podría ser lo más factible.

Hoy viernes en tanto, Alcides Edgardo Nieto, tendrá en claro lo relativo al mejoramiento de los lesionados, sobre todo saber si Marcelo “Chelo” Cavani por ejemplo, está en condiciones de retornar, tras la ausencia ante los agrarios. Interrogantes en más de una dirección. Queda en claro que el “Bujía” no anda con vueltas para alterar nombres, tentando el más sólido producto. Mientras un retorno parece cantado a la titularidad: Marcelo “Cunfi” Menoni. ¿Definitivamente, cantado?