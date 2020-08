«Abrirse a la gente más profesional»

La pandemia marca la cancha. También imposibilita determinados fines, pero sin embargo genera otros. RICHARD REQUELME retorno a Concordia, donde reside. La imposibilidad de la vuelta Salto, desde el momento que rige la cancelación de las vías entre una ciudad y otra.

Es cierto que la nueva realidad-normalidad, es la que da las cartas. Por eso en el caso de Richard (ya sin los cortos para la acción), el objetivo de fortalecer conocimientos para el nuevo rol que se propone al frente de planteles juveniles, «porque esa área es la que me gusta».

Los equipos que defendió «fuera de casa», hasta el retorno a lares «naranjeros». Primero en Ferro Carril. Después Salto Uruguay. Pero además, fue uno más en el Salto Campeón del Interior.

El fútbol reviste algo más que la pasión en Richard. Es el ámbito para que la evolución se produzca, para que la senda formativa no se trunque. El Curso de Especialización en entrenamientos de Fútbol Formativo. Modelos de acción. Bases y fines.

RETORNANDO POST-PANDEMIA

«El último curso, online también, porque es lo que está al alcance de uno. ¿Qué se busca con estas opciones posibles: sin dudas que la búsqueda de un mayor conocimiento. Progresar en el camino que uno eligió. Apuntar al fútbol de juveniles. Y estos últimos cursos han apuntado al retorno a los entrenamientos post-pandemia.

Fueron demasiados meses al margen, por lo que se trata de todo un plan para ir volviendo. Lo desarrollaron un profesor de España, con manejos de aspectos tácticos; un venezolano para enfocar lo relativo a la cuestión física y de último, uno de los ayudantes de campo de Diego Forlán en Peñarol, con la metodología técnica aplicable.

Hay que hablar de un curso realizado, donde el nivel de quienes lo impulsaron, simplemente que no faltó».

LA NUEVA PROYECCIÓN

Antes de aquel 13 de marzo, cuando la Comisión Directiva de Salto Uruguay, avala el ingreso de Richard Requelme al área de conducción en categoría juveniles.

Desarrollaría la primera misión. Hasta que todo se paralizó. Fue inevitable.

Pero más allá de los pisotones de la situación aún vigente, desde Richard no dejan de acudir objetivos. Los sustenta.

«Lo que buscamos quienes nos sumamos a estos cursos, no otro fin que el de perfeccionamiento. No dejar de aprender. Abrirse a la gente más profesional y tratar uno de absorber el conocimiento que fuese, para después aplicarlo. Es una manera de formarnos, de establecer la evolución desde lo teórico, para que la práctica nos abra el camino».

**********

Richard Requelme. El jugador que fue. El DT que va llegando. La leyenda no sabe de un final. Simplemente se prolonga.

ELEAZAR JOSE SILVA