El delegado de River Plate, seguramente que no archiva de su memoria la reciente situación de violencia que se generó al cabo del partido entre su equipo y Gladiador, jugando en el Parque Carlos Ambrosoni.

Tras la conclusión de los 90′ con el empate 2 a 2, ardió Troya. El propio Ricardo fue blanco de una agresión física directa, a tal punto que en lo inmediato surgió la reacción de su hijo, zaguero de River Plate.

Pero desde el propio Ricardo y en EL PUEBLO, surge otro apunte para tener en cuenta, «porque no se entiende el hecho que se fije para la cancha de Chaná, el partido entre Salto Nuevo y Libertad. Yo pregunto cómo llegan al Forti, y cómo se van, para evitar algún tipo de enfrentamiento. Cuando termine el partido, ¿cuántos vallados o dispositivos de la policía para evitar males? Por eso es que frente a lo que nos pasó a nosotros con esto de tener cambiar de escenario y con la decisión de jugarse el partido de Salto Nuevo-Libertad en el Forti, hay cosas que no cierren o que definitivamente para la mayoría no es fácil interpretar».