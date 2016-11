Cuando nos encontramos con algunas incomodidades como es el caso de estornudos, picazón en la nariz o mucosidad como agua, no le brindamos la importancia necesaria.

Consultado el doctor Juan Lema, en el Instituto Uruguayo de Alergia, ubicado en CACENNAS de Salto, comenzamos a conocer por qué se dan estos síntomas y el profesional así lo explicaba:

“Podemos definir un conjunto de síntomas y signos, tales como estornudos, picazón nasal, mucosidad (con distintas características de moco), donde logramos identificar, como distintos tipos de rinitis.

Rinitis: es una inflamación de la mucosa nasal secretante, congestiva, inflamada, generando una obstrucción al flujo respiratorio.

Y se la puede clasificar como rinitis aguda o crónica.

¿Cómo definimos una rinitis?

En forma general, una rinosinusitis, es una inflamación de la mucosa de vías respiratorias: nariz y de las cavidades o senos para-nasales.

Rinitis: inflamación de la mucosa nasal y puede ser aguda (leve) o crónica (moderada-severa), dependiendo del tiempo en que se prolongue.

¿Cómo se manifiesta?

Rinitis leve: está relacionada con el tiempo de corta duración (menos de seis semanas al año), y no afecta la calidad de vida. Con mucosidad estornudo, picazón, la persona hace su vida solamente con algo de congestión en su nariz.

Rinitis moderada-severa: es la que tiene más de seis semanas de duración en el año (corrida o espaciada) y además tiene una repercusión en la calidad de vida del paciente. Concepto que se lo toma, con mayor importancia.

Aunque la rinitis (moderada-severa) no es una enfermedad que mate, sí es molesto para una persona que está en una atención al público. Un niño que esté estudiando y tenga que estar con la nariz tapada o goteando moco.

Eso llega a generar una repercusión en su actividad social, en su calidad de sueño. Una nariz tapada no deja dormir y genera un mal descanso, con trastorno de irritabilidad.

¿Está relacionada a la alergia? ¿Y cómo se la diagnostica?

Hay distintas pruebas para distintos tipos de alergia:

*Test a aeroalérgenos (Prik-test). Alérgenos, que por lo general entran por vía aérea, responsables de otitis, laringitis, rinitis, conjuntivitis, asma y de la tos persistente alérgica.

Existen extractos concentrados de cada uno de los alérgenos que a nivel internacional se han logrado aislar y se dosifican acumulándolos en la piel (por medio de gotitas), produciendo una pequeña lesión en la capa superficial. Si la persona está sensibilizada, lo va a captar, generando en esa zona una liberación de histamina.

Es la única manera de determinar que el paciente es alérgico.

*El test Prik am Prik, también se lo realiza para los alimentos, (con el mismo alimento, se hace el test en piel).

De la misma manera se realiza el estudio para venenos de abejas, hormigas, con concentraciones muy pequeñas del mismo veneno, en dosificaciones muy bajas.

*También contamos con alérgenos de contacto, se lo realiza con el test de parche (proceso por contacto). Colocándole un parche apoyado en la espalda durante tres días.

¿Cuándo debemos consultar a un profesional?

Cuando afecta nuestra calidad de vida. Y donde generalmente se encuentran las rinitis alérgicas, porque la persona que lo es, cada vez que enfrenta a su estímulo, desencadena el síntoma.

Ya no está dependiendo de que si es invierno, y tiene una virosis o hay una bacteria le vaya a dar una rinitis bacteriana. Está dependiendo de la frecuencia con la que desencadena el síntoma.

¿Cómo la podemos identificar?

Rinitis aguda: Cuando tenemos un resfrío, de causa etiológica viral, con: nariz tapada, estornudos, mocos y al mirarla es una nariz que esta obstruida. Es un período corto (diez días) de duración.

Rinitis crónica: Con las mismas características, que la rinitis aguda, levantándose a la mañana con estornudos, mucosidad, picazón y sabe cuando hay factores que aumentan esos síntomas. Y se mantiene en el tiempo.

¿Se trata siempre de alergia?

Un cincuenta por ciento son de causa alérgica y el otro cincuenta por ciento no.

No son de causa alérgica, las rinitis infecciosas, hormonales, desencadenadas por la exposición al sol, ocupando un cincuenta por ciento de las consultas, y se las identifica como la rinitis de la vejez.

Las rinitis vasomotoras, muchas veces se dan por la adicción al uso de gotas nasales. Un excelente fármaco que hay que usarlo en el momento oportuno y por el tiempo debido.

Si tiene un resfrío, se congestionó la nariz y no puede respirar, la gota nasal, tiene una excelente respuesta y es lo que facilita todo el drenaje de esa mucosidad, pero no con el uso prolongado.

¿Qué sucede si lo utiliza por mucho tiempo?

El efecto rebote. Cuando pasa el efecto de la vasoconstricción que genera el medicamento, aumenta de nuevo la inflamación de la nariz, lo vuelve dependiente.

¿Qué decide el profesional en estos casos?

Suspender paulatinamente el uso del medicamento.

En personas adultas, hubo una época en que a estas gotas nasales muy conocidas por todos, se las podía encontrar en los almacenes, fue de un uso (en rinitis no alérgicas) más frecuente al de hoy.

El caso de la rinitis farmacológica por adicción al uso de vasoconstrictores, pasa a ser una rinitis crónica que perfectamente puede simular lo que es una rinitis alérgica. Y no tiene ninguna causa alérgica. Simplemente cortando el uso de las gotas, soluciona la rinitis.

¿Y la rinitis de causa alérgica, qué la provoca?

Son el otro cincuenta por ciento.

Puede ser su causa un polen, el epitelio de algún animal, un alimento. En el entorno de los alérgenos cualquiera, que clínicamente desencadene en la persona alérgica una reacción que culmina en un cuadro de rinitis.

Hoy por hoy, la consulta sobre rinitis, figura dentro de las diez principales a nivel mundial.

¿Todas las rinitis se estudian en profundidad?

No, la rinitis aguda la trata el Otorrinolaringólogo en pocos días, habitual a lo que es el síntoma.

Las rinitis que sí ameritan un estudio en profundidad para ver si son alérgicas o no, son las que se prolongan en el tiempo, (moderadas severas, que persisten. Incluso permanentes, diarias).

¿Es genética la enfermedad?

La alergia tiene un componente hereditario.

La persona que es hija de un padre alérgico, tiene un cincuenta por ciento de posibilidades de desarrollar alguna patología relacionada y si también tiene una madre con alergia, tiene un setenta y cinco de posibilidades de desarrollarla (condición atópico).

¿Cuándo se manifiesta por lo general la rinitis?

No hay edad de presentación.

Pero sí existe algo muy importante a destacar: rinitis es siempre.

Tener moco nasal, nariz tapada, picazón, estornudo, sangrado por picazón de nariz (epíxtasis) en niño pequeño, que se produce por traumatismo, es por el hecho de rascarse la nariz.

Que puede ser alérgico o no, pero por eso rinitis es siempre.

¿Es curable?

La rinitis aguda viral es un resfrío y lo puede tener varias veces en el año. Si es por causa de gotas nasales, se suspende las gotas y se terminó el problema. Y si es rinitis hormonal (por causa de embarazo), es lo mismo.

Pero la rinitis alérgica, es bueno destacar que tiene que haber un desencadenante, y este actuar a través de una serie de mecanismos donde la inmuno-glubina E, pasa a ser la llave que desencadena toda la cascada de acontecimientos que se producen y termina con la liberación de ciertas sustancias como la histamina (Sustancia que genera vasodilatación).

La persona alérgica, por estar hipersensibilizada, tiende a desencadenar síntomas, incluso ante otros componentes, a los cuales no es alérgico, reaccionando la piel, la mucosa respiratoria, etc.

El olor al agua jane, le puede llegar a provocar una crisis de bronco espasmo. Puede pasar con los alimentos.

¿Se realizan pruebas concretas para conocer si la alergia surge de algún alimento?

Sí, realizamos pruebas y sabemos que es una respuesta positiva directa.

El tomate muchas veces es un irritante y actúa generando los mismos síntomas y más aún cuando la persona está en plena etapa de sensibilización alérgica.

En caso de alimentos, la conducta que se debe tomar es la evitación.

Cuando pasa un período prolongado de no exponerse, esa sensibilización, se pierde. Y existen casos que al año o a los dos, se comienza a realizar la prueba de tolerancia.

Pero están también las alergias a los alimentos que perduran. Y en ese caso, suspender de por vida el consumo de esos alimentos.

