Regional Litoral Norte

Fueron los partidos jugados y que no se suspendieron por inclemencias del tiempo. Vale la pena pasar revista en cada caso. Desde EL PUEBLO, una manera de saber.

SERIE C

RIO NEGRO CAPITAL 4:1 RIO NEGRO INTERIOR

Parque «Liebig´s» de Fray Bentos. Juez: Cristian Bouvier. Asistentes: Sebastián Martínez y Oscar Pereira (Terna de Colonia Capital e Interior).

En la tabla: Soriano Interior 3, Río Negro Capital 3, Río Negro Interior 0.

*********

CENTRO SUR SERIE A

DURAZNO INTERIOR 1:0 TACUAREMBÓ INTERIOR

Estadio Juan Ramón Carrasco de Sarandí del Yí. Juez: Sebastián Montenegro. Asistentes: Pablo Vilariño e Iván Carro (Terna de Canelones Interior).

En la tabla: Durazno Interior 4, Flores 3, Durazno Capital 1, Tacuarembó Interior 0.

*********

SERIE B

SAN JOSÉ CAPITAL 3:0 SAN JOSÉ INTERIOR

Estadio Casto Martínez Laguarda, de San José. Juez: Adhemar Morán. Asistentes: Elio Gómez y José Ávila (Terna de Durazno Capital).

En la tabla: San José Capital 3, Colonia 1, San José Interior 1.

**********

SERIE C

FLORIDA INTERIOR 1:2 CANELONES CAPITAL

Estadio Batalla de Sarandí de Sarandí Grande. Juez: Mario Mauttones. Hora: Asistentes: Pascual Bonfrisco y Nancy Ripoll. (Terna de Tacuarembó Interior).

En la tabla: Canelones Capital 6, Florida Interior 0, Florida Capital 0.

**********

REGIONAL CENTRO ESTE

SERIE A

MALDONADO INTERIOR 0:1 CANELONES INTERIOR

Estadio Julio César Abbadie de Pan de Azúcar. Juez: Alvaro Pastorino. Asistentes: Silvio Pereyra y Virginia Cardozo (Terna de Rocha Capital). En la tabla: Canelones Interior 6, Maldonado Capital 3, Lavalleja Capital 0, Maldonado Interior 0.

**********

SERIE B

TREINTA Y TRES CAPITAL 2:1 ROCHA CAPITAL

Parque Colón de Treinta y Tres. Juez: Anthony Chávez. Asistentes: Diego Moreira y Alexander Rodriguez (Terna de Maldonado Interior).

En la tabla: Cerro Largo Capital 3, Treinta y Tres Capital 3, Rocha Capital 0.

*********

SERIE C

LAVALLEJA INTERIOR 0:2 CERRO LARGO INTERIOR

Parque Francisco Alzaga de Batlle y Ordóñez. Juez: Gonzalo Cidade. Asistentes: Héctor Sobrera y Julio Sánchez. (Terna de Treinta y Tres Capital).

En la tabla: Cerro Largo Interior 3, Treinta y Tres Interior 1, Lavalleja Interior 1.