La quinta de los Sénior

Fue de los partidos que mayor trascendencia cobraba a nivel de la Divisional «A» de la Liga Sénior, en el marco de la quinta fecha. Jugaron en el Parque Rufino Araújo, el local Ceibal y River Plate, con resultado final de 1 a 1. Lo ganaba Ceibal, pero en la hora llegó el empate de River Plate. Tarde que no faltaron goleadas, como en el caso de Danubio sobre remeros C, el 5 a 3 de Indeoendencia a Universitario, los nueve goles entre Salto Grande B y parque Solari. En Vaimaca y Almagro no solo goles (4-3), sino también cuatro expulsados. Rodó en tanto, condenó a Quepa,a, mientras la Cafetera no lo perdonó a Cerro y le metió 10 goles.. Dos expulsados en Lazareto y Florida, mientras La República batió a Sud América por la mínima expresión, entre los resultados salientes. Sin descartar como aspecto más que válido, los cinco goles de Julio Martín Bruno, en el partido en que Hindú volvió a golear otra vez.

CANCHA DE DANUBIO

Hora 14- Deportivo Ipiranga 2 Salto Grande A 2. Árbitro: Gilberto Cardozo.

Hora 15.45′- Sportivo Rodó 5 Quepama 2 . Árbitro: Richard Gómez.

CANCHA DE REMEROS 1

Hora 14- Danubio 6 Remeros C 0. Árbitro: Sergio Rivero.

Hora 15.45′- Remeros «A» 3 Colonia 18 de Julio 6. Árbitro: Julián Rodríguez.

CANCHA DE ADEOMS

Hora 14- Universitario 3 Independencia 5 . Árbitro: Jhonatan Guglielmone.

Hora 15.45. Adeoms 3 El Tanque 0. Árbitro: Jhonatan Moraes.

CANCHA DE CERRO

Hora 15.45- Sportivo Cerro 2 La Cafetera 10. Árbitro: Gervasio Gutiérrez.

CANCHA DE DAYMÁN

Hora 14- San Isidro A 3 Unión Don Atilio 3. Árbitro: Miguel Biassini.

15.45. San Isidro B 1 Saladero 6. Árbitro: Nicolas Baratta.

CANCHA DE NUEVA HESPÉRIDES

Hora 15- Ipru Don Atilio 3 Parque Solari B 3. Árbitro: Julio Blanco.

CANCHA DE SALTO NUEVO

Hora 14- Salto Nuevo B 4 Circulo Policial 1. Árbitro: Fabián Osés.

Hora 15.45- Salto Nuevo A 0 Fénix 1. Árbitro: Luis Benett.

CANCHA DE CENTRO CHOFERES

Hora 15.45. La República 1 Sud América 0. Árbitro: Anildo Machado.

COMPLEJO «EL PEPE»

Hora 15- Atlético Juventus 1 Gladiador 3. Árbitro: Carlos López.

CANCHA DE REMEROS 2

Hora 14- Parque Solari A 4 Salto Grande B 5. Árbitro: Edson Usuca.

Hora 15.45. Remeros B 3 Ceibal B 2. Árbitro: Sergio De Los Santos.

CANCHA CUARTEL NORTE

Hora 14- La Brigada 3 Barrio Quiroga 0. Árbitro: Pablo Ferreira.

Hora 15.45′- Albion 3 Deportivo Retiro 2 Árbitro: Gilmer Pintos.

CANCHA DE TIGRE (Frente a la Sede)

Hora 14- Florida 1 Lazareto 2. Árbitro: José Carballo.

Hora 15.45. Tigre 1 Libertad 5. Árbitro: Felipe Nasario.

CANCHA DE PASO DEL BOTE

Hora 14- Arsenal 1 San Eugenio 1. Árbitro: Enrique Kuroswky.

Hora 15.45′- Sp. Unidos Cybarán 2 Peñarol 2. Árbitro: Félix Falcón.

CANCHA DE VAIMACA

Hora 15- Vaimaca 4 Almagro 3 Árbitro: Jhon Guglielmone.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 14- Dos Naciones B 2 Cybaran 1. Árbitro: Ruben Boschetti.

Hora 15.45. Ceibal A 1 River Plate 1. Árbitro: Marcelo Diaz.

PARQUE NICOLA FIRPO

Hora 14.30′- Hindú 7 Dos Naciones A 0. Árbitro: Jesús Nasario .

CANCHA ISLA BONITA

Hora 15- Bisio Hnos. 2 Barcelona 1. Árbitro: Ricardo Flores.

CANCHA DE SALTO URUGUAY

Hora 15.45. Salto Uruguay 2 Santa Rosa 1. Árbitro: Pablo Sena.