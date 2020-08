La nueva fecha que pasó a nivel de la Liga Sénior, produjo resultados salientes en algunos casos, pero también confirmatorios a la luz de equipos que han sostenido regularidad en los casos de La Cafetera, River Plate y Ceibal en la «A». Con La Cafetera, la condición de líder que se prolonga, pero el doble acecho de Ceibal «A» y River Plate es cosa concreta.

Ceibal se impuso a Salto Uruguay, con doblete de José Enrique «Joselo» García y el restante de Alejandro Funes. En River Plate en tanto, elocuencia de gol que no faltó y el arribo a 17 puntos en la tabla general. Si de resultados se trata, hay que tenerlos en cuenta.

********

Adeoms 2 Vaimaca 2

Ipru Don Atilio 6 Remeros C 2

Ceibal B 5 Danubio 2

El Tanque 3 Arsenal 2

Bisio Hnos 2 San Eugenio 0.

Peñarol 2 Ipiranga 1

Libertad 3 Almagro 2

Cybarán 4 Quepama 3

Unión Don Atilio 2 La República 0.

Deportivo Salto 3 Cerro 1

Independencia 4 Salto Nuevo B 1

Universitario 2 Barcelona 1

Parque Solari B 4 Cybarán 2

Dos Naciones A 3 Parque Solari A 1.

River Plate 5 Santa Rosa 4

La Cafetera 3 Colonia 18 de Julio 1.

Tigre 3 Círculo Policial 0

Ceibal A 3 Salto Uruguay 1

Juventus 4 Salto Grande 2

Saladero 3 Albion 2

San Isidro 2 Sud América 1

Barrio Quiroga 2 Dos Naciones B 1

Salto Grande B 1 Lazareto 1

**********

CON LA OCTAVA FECHA

El próximo sábado para jugarse la octava fecha en la Divisional «A», incluyendo los partidos entre Cerro vs La República; San Isidro «A» vs Colonia 18 de Julio; La Cafetera vs Unión Don Atilio; Remeros A vs Sud América; Salto Uruguay vs San Isidro B; Ceibal A vs Saladero; Santa Rosa vs Deportivo Retiro; Albion vs River Plate.

***********

En la Divisional B- Fénix vs Sportivo Unidos Cybarán; Remeros C vs Parque Solari B; Peñarol vs Atlético Juventus; Ipru Don Atilio vs Salto Grande A; Deportivo Ipiranga vs Ceibal B; Gladiador vs Remeros B y Salto Nuevo A vs Danubio.

**********

En la Divisional C igualmente la 8va fecha, con Almagro vs Universitario; San Eugenio vs Barcelona; Independencia vs Tigre; Bisio Hnos vs Círculo Policial; Salto Nuevo B vs El Tanque; Libertad vs Adeoms y Vaimaca vs Arsenal.

**********

Finalmente en la hora de la Divisional D y los partidos que se vendrán: Quepama vs Dos Naciones B; Sportivo Rodó vs Parque Solari A; Salto Grande B vs Cybarán; Lazareto vs Dos Naciones A; Hindú vs La Brigada; Barrio Quiroga vs Florida.