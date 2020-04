Concretamente la Jefatura de Policía de Canelones, dijo que el producto ya estaría a la venta a través de las redes sociales, y advirtió sobre los riesgos de su consumo, ya que la venta fraccionada está prohibida.

Fueron 32.000 kilos en bolsas de 25 kilos, los ladrones utilizaron un pequeño camión con el cual hicieron más de un viaje; el lugar cuenta con guardia de seguridad.

La Policía local investiga el robo de 32.000 kilos de leche en polvo para uso industrial. El hecho se produjo en horas de la madrugada del lunes en un depósito de Conaprole ubicado en ruta 5 km. 39.500 en la localidad de Juanicó, informó Canelones Ciudad.

El sitio web señaló que según la denuncia, en una primera instancia se supo que desconocidos habían ingresado al lugar, dañado el tejido y un poste de hormigón que rodea el predio, y el lunes por la mañana se constató tanto en el interior como en el exterior del galpón, huellas presumiblemente de un pequeño camión.

Los autores del hurto subieron a los techos del galpón, para luego poder abrir las puertas y comenzar a cargar las bolsas, señala la crónica. El total de los 32.000 kilos hurtados habrían sido llevados en más de un viaje.

El hurto se concretó a pesar de que el lugar cuenta con servicio de vigilancia.

La leche se encontraba en bolsas de 25 kilos y cada una posee el número de lote correspondiente (lotes número F04705604 y F04 705605), los que no tienen salida al mercado; el total fue avaluado en U$S 102.000.

Las autoridades alertan a la población sobre una posible circulación para su venta, de un producto que no es para consumo doméstico sino industrial.

Concretamente la Jefatura de Policía de Canelones, dijo que el producto ya estaría a la venta a través de las redes sociales, y advirtió sobre los riesgos de su consumo, ya que la venta fraccionada está prohibida.

COMUNICADO DE CONAPROLE.

La Cooperativa emitió ayer un comunicado en el que alerta a la población que «no avala su origen y su consumo pone en riesgo la salud de los consumidores al no cumplir con la reglamentaciones alimentarias vigentes», por lo cual exhorta a la población a realizar sus compras en «comercios de confianza habituales, evitando el consumo de productos fraudulentos.