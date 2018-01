Una docena de ovejas y once corderos de la raza Merino Australiano desaparecieron de un establecimiento rural. Sobre el hecho, Jefatura de Policía informó que: el capataz de un establecimiento rural ubicado en la zona de Talas de Itapebí, denunció que, el pasado jueves, al hacer el recuento del ganado, constató el falta de 12 ovejas y 11 corderos raza Merino. El último recuento, lo realizó el día 26 de diciembre. No se efectuó avalúo del perjuicio. Investiga Seccional 6ta.

DAÑOS Y HURTO EN FINCA DE BARRIO BURTON

Una femenina mayor de edad, domiciliada en barrio Burton, denunció que, próximo a la hora 21:00 del pasado jueves, se retiró de su casa, quedando esta sin moradores y al retornar en día de ayer, a la hora 7:30, notó que la puerta del fondo se encontraba abierta, constatando la falta de 2 parlantes, artículos de higiene personal y un bolso con comestibles varios. Avaluó el perjuicio en $ 8.000. Investiga Seccional 4ta.

SE LLEVARON EL ALAMBRADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA

Un masculino mayor de edad denunció que, a las 8:00 de la mañana de ayer, aproximadamente, pasó por una Escuela ubicada en barrio Malvasio, notando la falta del alambrado perimetral de la misma. Se avaluó el perjuicio en $U 1.500. Investiga Seccional 2da.

UNA ESCALERA, UN TARRO DE PINTURA Y UNA MANGUERA

Al llegar a su domicilio en barrio Malvasio, el cual se encuentra en reparación y deshabitado, próximo a las 6:00 de la mañana de ayer, una femenina mayor de edad, notó que la reja de la ventana se encontraba dañada, constatando la falta de una escalera, un tarro de pintura y una manguera. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 8.000. Investiga Seccional 2da.

PRESUNCIÓN DE HURTO EN CASA DE FAMILIA

En la pasada jornada, a las 2:30 horas, en momentos en que el denunciante, masculino mayor de edad, se encontraba en su domicilio en barrio San Martín, notó la falta de una cubierta, 2 tanque de 150 lts. y uno de 60 lts., presumiendo que se los habrían hurtado. El perjuicio fue avaluado en U$S 900, Investiga Seccional 3era.

HURTARON BEBIDAS POR UN VALOR DE 6 MIL PESOS

Una femenina mayor de edad denunció que, a las 11:00 horas de ayer, aproximadamente, al concurrir a su local comercial, ubicado en las cercanías del Andén, constató que la puerta del fondo se encontraba forzada, notando la falta de 2 casilleros de Pilsen de 1lt y 4 fardos de refrescos de 600 ml, avaluando el perjuicio en $ 6.000. Investiga Seccional 1era.

VIO SALIR CORRIENDO AL LADRÓN DE ADENTRO DE SU CASA

Siendo la hora 07:10 de ayer, el denunciante, masculino mayor de edad, se encontraba en el frente de su domicilio, notando que desde el mismo, salió un individuo corriendo, observando que en el porche había 2 carteras tiradas, las que contenían: $ 20.000, euros 50 y U$S 100. Al ingresar a su finca, también constató el hurto de 2 celulares Samsung J5 colores: uno blanco y otro negro. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 40.000. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE VEHÍCULO

Próximo a la hora 6:00, un masculino mayor de edad denunció que, al encontrarse charlando con dos amigos en la zona de barrio Horacio Quiroga, se apersonó un desconocido, manifestándole que llevaría su birrodado hasta su domicilio, dándose a la fuga en el mismo, tratándose de un vehículo Winner Orion 110 cc, matrícula HKC 614, de color rojo. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 18.000. Investiga Seccional 3era.

ROBARON UNA MOCHILA CON

ROPA DE ADENTRO DE UN AUTO

La denunciante, femenina mayor de edad, dejó estacionado el auto VW Gol, matrícula HAA 6593, en Avenida Batlle esquina Verocay, sin traba de seguridad, y al ir a ocuparlo, notó que personas extrañas le habían hurtado desde el interior, una mochila de color negro, marca Nike, la cual contenía ropa. Investiga Seccional 2da.