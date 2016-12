Robaron dos motos en barrio Ceibal y una en Salto Nuevo, en las últimas horas, mientras que de una obra en barrio La Chinita, se llevaron herramientas de una obra.

TRES MOTOS ROBADAS

A las 20:00 horas del miércoles, un hombre dejó la moto Yumbo Max, modelo City, de color roja, matrícula HKU, estacionada en calle Morquio al 1700, y al regresar aproximadamente dos horas más tarde, la misma no se encontraba más. En tanto, una mujer denunció que en la tarde de ayer, desde el frente de su domicilio en barrio Ceibal, le hurtaron la moto marca Yumbo Max, de color negro, matrícula HKO 113, chasis LHJXCHLC2B2822798, motor 152FMH11A34278. También, se denunció que en la tarde de ayer, desde el frente de un domicilio en barrio Salto Nuevo, hurtaron la moto marca Vital VX 110cc, de color rojo, matrícula HLD 452, chasis LKXXCHL26F0022924, motor AD1P52FMHF0043 014. Dichos casos son investigados por Seccional 3ra.

MIENTRAS ESTABA INTERNADO, LE

ROBARON EN EL DOMICILIO

Se denunció por parte de un hombre que, días pasados fue internado en un sanatorio local, siendo dado de alta el pasado miércoles, y al concurrir a su domicilio en Asentamiento Ex Basurero Municipal, constató que la puerta principal estaba abierta, el interior en completo desorden, el hurto de un DVD con control remoto, y un afinador de guitarra. Investiga Seccional 4ta.

ROBARON HERRAMIENTAS DE

CASA EN REPARACIÓN

La propietaria de una finca de barrio La Chinita, la cual se encuentra sin moradores, al encontrarse en reparación para poder alquilarse, denunció que la misma fue víctima el día miércoles, de daños y hurto, habiéndose forzado la reja de una ventana del fondo, por donde ingresaron al interior, hurtaron una amoladora marca Bosch y un atornillador de la misma marca. Investiga Seccional 3ra.

LE HURTARON EL

CELULAR DEL PORCHE DE SU CASA

Una mujer denunció que, en la tarde de ayer, dejó su celular marca Samsung J2, encima del asiento de su motocicleta que se encontraba en el porche de su finca en barrio Horacio Quiroga, y en un momento de distracción, le hurtaron el mismo. Investiga Seccional 3ra.

LED DE 50” Y VARIAS FRAZADAS ROBADAS

EN BUNGALOW DE TERMAS DEL DAYMÁN

El administrador de un complejo de bungalow ubicados en Termas del Daymán, denunció que, personas extrañas ingresaron en uno de dichos alojamientos, hurtando una televisión LED de 50 “, cuya marca no recuerda, de color negro; y frazadas tipo polar. Investiga Seccional 3ra.

EMBESTIDA AL CRUZAR UNA CEBRA

Una mujer denunció que en la mañana de ayer, mientras caminaba por calle José Pedro Varela con dirección al este, al cruzar por la cebra existente en la esquina de 18 de Julio, fue colisionada por un motonetista que circulaba a alta velocidad por esta última con dirección al norte, siendo arrastrada unos metros; por su parte, el motonetista continuó su marcha sin prestarle asistencia, no recordando la accidentada, datos referidos al birrodado involucrado. Posteriormente, la víctima fue a asistirse al nosocomio local, donde le diagnosticaron: “politraumatizada leve, pasa a domicilio”. Interviene Brigada de Tránsito.