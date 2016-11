También se registraron robos en varias casas

Robos, robos y más robos, de eso tratan la mayoría de las denuncias presentadas ante las distintas comisarías de nuestra ciudad durante el pasado fin de semana. Desde la alcancía guardada en una botella de vidrio que pertenecía a los alumnos de una Escuela en la zona del Cerro y que tenía poco menos de 2 mil pesos, hasta los comestibles que tenía una mujer en su casa del barrio La Tablada, quien escuchó cuando ingresaron los delincuentes al lugar estando ella en el interior de la misma.

Así fueron las denuncias hasta ayer lunes en Salto.

ROBO A TURISTA

Había ido a disfrutar de las criollas que se celebraban en la Escuela de Pueblo Saucedo, a unos 40 kilómetros de la capital departamental, donde en el momento de estar en la celebración, personas extrañas habían roto la carpa y le hurtaron diferentes efectos personales.

En el lugar, la Policía detuvo a un hombre mayor de edad, que estaría vinculado al hecho en mención, pero que no fue averiguado por el estado de ebriedad en el que se encontraba en ese momento. Al ser consultado el Magistrado de Segundo Turno por el personal actuante, dispuso el relevamiento de la Policía Científica, que el individuo permanezca detenido y que se labre acta a todos los involucrados. Intervino Seccional 7ma.

LAS CASAS GOLPEADAS

La Policía también recibió denuncias de casas que fueron blanco de robo en las últimas horas. En uno de los casos una mujer denunció que en la mañana de ayer, al levantarse se percató del hurto de un monedero que contenía la suma de $ 1.300 pesos, una lata que utilizaba como alcancía que tenía la suma de $ 600 pesos aproximadamente y una cajilla de cigarrillos marca Coronado de 10 unidades presumiendo que durante el transcurso de la madrugada, mientras descansaba personas extrañas ingresaron por la puerta del fondo, donde ella no se percató en ningún momento. Investiga Seccional 5ta.

OTRA

En otro hecho similar, una mujer denunció que en la mañana de ayer, en momentos en los que se encontraba en su dormitorio, escuchó que personas extrañas ingresaron a su finca ubicada en el barrio La Tablada y comenzaron a revolver todo retirándose posteriormente del lugar.

Al revisar qué le había pasado, constató el robo de dos cuchillos, una linterna y de varios comestibles. Investiga Seccional 2da.

Mientras que una denuncia por un caso parecido, un hombre mayor de edad expresó a la Policía que en la mañana de ayer se retiró de su vivienda del barrio San José, dejando a la misma sin moradores y al regresar, constató que una ventana del frente de la casa, se encontraba abierta y en el interior de la misma, todas las habitaciones estaban en total desorden, por lo cual no se percató de la falta de ningún elemento. Investiga Seccional 5ta.

HASTA LA ESCUELA

Fue la directora de la Escuela Nº 64 “España” que está ubicada en la calle Maciel entre José Amorín y Joaquín Suárez, quien denunció que en la mañana de ayer lunes, al concurrir a dicho centro escolar para retomar las actividades tras el fin de semana, constataron un robo.

Allí pudieron percatarse que personas extrañas habían dañado los vidrios de varios salones de clases del centro escolar, dejando el interior de los mismos en completo desorden.

Pero los delincuentes también vandalizaron, ya que dañaron una computadora que tiene red referida al Plan Ceibal y que era propiedad de una maestra de esa Escuela y que desde la biblioteca de uno de los salones, los malvivientes se llevaron una botella que los alumnos utilizaban como alcancía y que contenía la suma de $ 1.849 pesos que los escolares habían juntado.

El caso lo investiga la Seccional 5ta.

LA BICICLETA

La última denuncia de la maratón de robos ocurrida el fin de semana y que figura en la información oficial que remite diariamente Jefatura, refiere a una mujer mayor de edad quien denunció que en la tarde de ayer lunes, a su hermano adolescente desde la vereda de un comercio del centro de la ciudad le robaron la bicicleta marca Scott, modelo Aspect 310, de color gris con detalles en blanco, rodado 26. el joven entró a hacer un mandado y en lo que duró el mismo se quedó sin el birrodado.