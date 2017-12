Dos obras en construcción fueron blanco de los ladrones que seguramente no saben ni usar las herramientas robadas. Los hechos fueron denunciados en las últimas horas y la Policía informó en estos términos.

HURTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Un hombre mayor de edad denuncia que se encuentra trabajando en una obra en construcción en Barrio Federico Moreira, retirándose del lugar el día de ayer (por el lunes), hora 15:30; al regresar en la fecha, hora 06:30 constató que le habían forzado la entrada al galpón y que le habían hurtado herramientas varias: palas, sisayas, cintas métricas, serruchos, grifas y tablas de encofrado; avaluando el perjuicio en $ 15.000. Investiga Seccional Segunda.

OTRO HURTO EN UNA OBRA

Masculino mayor de edad denunció que posee una finca en construcción en zona de Arenitas Blancas y en la fecha, hora 7:45, por aviso de los albañiles, se enteró que una ventana estaba abierta – no constatando daños- y que a un peón le habían hurtado: una cinta métrica, un martillo, unas cucharas de albañil, una tenaza y un cortafierro.

Concurre al lugar y constata que además le hurtaron los siguientes efectos de su propiedad: una bicicleta de color blanca, 2 lluveros de mono comando, 2 amoladora chicas, 1 amoladora grande, 2 taladros, 1 tenaza, 1 martillo, cucharas, pinzas, mechas y herramientas varias; avaluando su perjuicio en U$S 1.000 y el de su empleado en $ 1.800. Investiga Seccional Tercera.

HURTO DE VEHÍCULO

Un hombre denunció que en la fecha, a la hora 1:00, dejó estacionado en la vía pública, frente a su Complejo de Viviendas de Barrio Mi Tío, su moto Yumbo Max, 110 cc, matrícula HIA5411, de color negro, con traba de seguridad de fábrica y candado en la rueda delantera; hora 7:00 por aviso de un vecino constató su hurto. Agrega que en el baúl del birrodado tenía su billetera conteniendo $ 1000, documentos personales, propiedad del vehículo y tarjetas de débito y crédito. Avalúa el perjuicio en $ 25.000. Investiga Seccional Segunda.