El vehículo estuvo estacionado en el km 120 de la ruta 31

En representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un masculino mayor de edad denunció que, el pasado 22 de diciembre, dejó estacionada una maáquina vial en un establecimiento ubicado a unos 20 metros de la ruta 31, próximo al km 120, y el pasado jueves 11 de enero, a la hora 13:00, al concurrir a levantarla, constató que le habían forzado el espolón, hurtándole una batería de 100 amperes, cuya marca no recuerda. Agregó que el propietario del establecimiento, le manifestó que el lugar estuvo varios días sin moradores. Investiga Seccional 14ta.

SE LLEVARON LA CAJA DE CERVEZA

Próximo a la hora 19:00, una femenina mayor de edad se encontraba en su negocio, ubicado en la zona céntrica, cuando dos mujeres le comunicaron que momentos antes, un masculino se dio a la fuga en una motocicleta Yumbo Max, hurtándole una caja de cervezas, la que contenía 12 botellas chicas. Se avaluó el perjuicio en la suma de $ 1.000. Investiga Seccional 1era.

HURTARON UNA OVEJA DESDE UNA FINCA DE NUEVA HESPÉRIDES

Desde un corral ubicado en el predio de una finca de la zona de Nueva Hespérides, en horas de la noche del jueves, personas extrañas hurtaron una oveja (borrega), cuya raza no se recuerda, de 2 años. El denunciante, masculino mayor de edad, denunció el hecho, avaluando el perjuicio en la suma de $2.500. Investiga Seccional 3era.

SE LLEVARON 2 MIL PESOS Y COMESTIBLES

Un masculino mayor de edad denunció que, en horas de la mañana de ayer, se ausentó de su domicilio de barrio Minervine, quedando este sin moradores, y al regresar, a las 12:00 del mediodía, constató que personas extrañas, tras efectuarle daños a la puerta del fondo, ingresaron y le hurtaron $ 2.000 y comestibles varios. Investiga Seccional 3era.

DAÑOS Y HURTO EN FINCA DE COSTANERA NORTE

Al regresar a su domicilio ubicado en Costanera Norte, a las 10:00 de la mañana de ayer, una femenina mayor de edad constató que tras dañar una ventana del frente de la finca, ingresaron y le hurtaron un televisor marca Panavox de 32” y un acolchado. Agregó que la finca se encontraba sin moradores desde la hora 7:00. No realizó el avalúo del perjuicio. Investiga Seccional 5ta.

EL CELULAR ESTABA SOBRE UN MOSTRADOR DEL COMERCIO

Una femenina mayor de edad denunció que, en horas del mediodía de ayer, se encontraba trabajando en un local de venta de comidas ubicado en barrio Mi Tío, dejando sobre un estante su celular, marca Iphone, modelo 7 plus, línea Ancel, de color negro, y próximo hora 13:30, constató la falta del mismo. Aportó información sobre los presuntos autores del hurto. Avaluó el perjuicio en la suma de $30.000. Investiga Seccional 2da.

“MARCHÓ” OTRO CELULAR

La denunciante, femenina mayor de edad, manifestó que, en momentos en que se encontraba trabajando en un almacén en barrio Umpiérrez, próximo a la hora 15:00, un masculino le solicitó manzanas y agua; tras regresar de buscar la mercadería, notó que el hombre no se encontraba, y la falta de su celular Samsumg J1. Investiga Seccional 2da.