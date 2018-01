Una femenina mayor de edad denunció que se ausentó de su domicilio ubicado en calle Cervantes al 400, próximo a la hora 10:30 de ayer, quedando sin moradores; al regresar, notó la falta de un Televisor marca Panavox de 32”, de color negro, con control remoto; un joyero artesanal, conteniendo 13 alhajas y la suma de $ 6.000, no constatando daños ni forzamiento en la finca. Avaluó el perjuicio en U$S 2.000 (dólares americanos). Investiga Seccional 1ra.

DAÑOS Y HURTO EN FINCA DE ARENITAS BLANCAS

A las 7:20 horas de ayer, el denunciante, masculino mayor de edad, fue alertado por un vecino, de que la reja de su finca, ubicada en Arenitas Blancas, estaría forzada, constatando que personas extrañas, dañaron una reja, un vidrio y una puerta, por donde ingresaron y le hurtaron: una batería de 110 amperes, cuya marca no recuerda; un mono comando de baño; dos focos Led marca Maked; un juego de sábanas y dos sillas playeras. Investiga Seccional 3ra.

INGRESARON POR LA PUERTA DEL GARAGE

Un masculino mayor de edad denunció que, entre la hora 3:00 y 7:30 de ayer, encontrándose durmiendo en su domicilio en calle Aschieri al 1000, personas extrañas, tras dañar una puerta del garage, le hurtaron un Plasma de 32”, marca Namas. Avaluó el perjuicio en $ 13.000. Investiga Seccional 3ra.

AL VOLVER A SU CASA CONSTATÓ EL HURTO

Una femenina mayor de edad denunció que, en horas de la tarde del pasado viernes, se ausentó de su domicilio en barrio Artigas, quedando el mismo sin moradores; al regresar, constató que mediante el daño en la puerta principal, personas extrañas ingresaron y le hurtaron un Televisor 20”, marca Spika, de color negro; una garrafa de 3kg, de color celeste y una bolsa con prendas de vestir. Investiga Seccional 4ta.

APROVECHARON QUE LA CASA ESTABA SOLA

La denunciante, femenina mayor de edad, manifestó que se ausentó de su domicilio ubicado en calle Agraciada al 2900, en horas de la mañana de ayer, y al retornar, sobre el mediodía, observó que mediante el daño en un sol y sombra que protege una ventana, personas extrañas le hurtaron un par de zapatos marca Austral, de color fucsia y $ 2.000. Investiga Seccional 2da.

LE ARREBATARON EL CELULAR CUANDO

CAMINABA POR LA VÍA PÚBLICA

Próximo a las 23:00 horas de ayer, mientras caminaba por calle Chile al 700, un masculino mayor de edad fue abordado por dos individuos que circulaban en bicicleta, quienes le arrebataron un Celular marca Verykool, modelo S 5009, de color negro, dándose a la fuga. Investiga Seccional 5ta.

HURTOS DE VEHÍCULOS

Seccional 1era. investiga el hurto de una motocicleta Yasuki Splash 110, de color gris, matrícula HLA 072, que de acuerdo a lo manifestado por el denunciante, masculino mayor de edad, dejó estacionada en calle Uruguay esquina 18 de Julio a la 1:00 de la madrugada de ayer, y al ir a ocuparla a la hora 3:00, constató que se la habían hurtado.

También se recibió denuncia efectuada por una femenina mayor de edad, quien dejó su motocicleta Yumbo 110, de color negra, matrícula HIA 3987, estacionada en calle Osimani esquina Brasil, y al ir a ocuparla, momentos más tarde, constató que se la habían hurtado; avaluando el perjuicio en la suma de U$S 800 (dólares americanos). Investiga Seccional 1ra.