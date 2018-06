Una serie de hechos policiales ocurrieron en nuestro medio además de los ya conocidos. Los mismos fueron denunciados en distintas comisarías de la ciudad-

1. AMPLIACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA Nº 310 NUMERAL 4 (HURTO EN INTERIOR DE LOCAL)

Culminadas las actuaciones el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescente, dispuso:

-Condenar a: A.J.S.C., como autor penalmente responsable de un delito de hurto, en grado de tentativa, a sufrir la pena de cinco (5) meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento del tiempo de detención cumplido y de su cargo los gastos previstos en el Literal E) del Articulo 105 del Código Penal y de Oficio los Procesales de conformidad al Articulo 11 del C.P.P.

3. HURTO EN INTERIOR DE PREDIO

Masculino mayor de edad denuncia que el día 02/06/18, en el garaje de su domicilio en Avenida enrique Amorim al 4500, constató el hurto de una caja de herramientas, color azul y blanco conteniendo en su interior herramientas varias, una motosierra marca Pouland, color amarillo y blanco, una caña de pescar y un par de championes marca New Balance, color azul y blanco. Agrega que en el día de ayer pudo apreciar que en una conocida red social, en un grupo de compra y venta, que un perfil de usuario tendría a la venta los mencionados objetos hurtados. Solicita las medidas del caso. Avalúa el perjuicio en $U 10.000. Investiga Seccional Cuarta.

4. HURTO EN CASA DE FAMILIA

Personal Policial derivados por el Centro de Comando Unificado a calle Uruguay al 2900 por un hurto en casa de familia. En el lugar Femenina mayor de edad denuncia que, próximo a la 11:00 del día de la fecha, divisa que le habían ingresado a una pieza la cual funciona como peluquería mediante rotura de la puerta de ingreso, constando el hurto de, un secador y una plancha de pelo, dos máquinas de cortar pelo, una buclera, tintas varias y oxidantes varios. Avalúa el perjuicio en $U 10.600. Investiga Unidad de Investigaciones.

5. HURTO EN INTERIOR DE PREDIO

Personal Policial derivados por el Centro de Comando Unificado a camino vecinal zona de Colonia 18 de Julio por un hurto en interior de predio. En el lugar Masculino mayor de edad denuncia que, en horas de la mañana del día de la fecha, constató el hurto de, una batería de 150 amperes marca Volt, color negro, amarillo y rojo. Avalúa el perjuicio en $U 11.000. Investiga Seccional Cuarta.

6. HURTO EN CASA DE FAMILIA

Personal Policial derivados por el Centro de Comando Unificado a calle Treinta y Tres Orientales al 430 por un hurto. En el lugar Masculino mayor de edad denuncia que, próximo a la 14:00 del día de la fecha, regresan a la finca la cual le están realizando trabajos de albañilería, percatándose el hurto de, un rotopercutor de 800 wats marca Hyundai, color gris, una amoladora sin cubre disco marca Black and Decker, color rojo, un taladro marca Black and Decker, color rojo, una mochila marca Wurtz, contenido en su interior herramientas varias. Avalúa el perjuicio en $U 20.000. Investiga Seccional Primera.