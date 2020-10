Fútbol Femenino

Habría que convenir que no es común que Ceibal pierda a nivel local. Sobre todo en los últimos años del Fútbol Femenino. Pero tampoco es imbatible. Y para muestra hay que remitirse a lo sucedido el miércoles a la noche en el Parque Rufino Araújo, cuando Deportivo Artigas lo derrotó 1 a 0 complementando la tercera fecha de la rueda inicial. Fue la primera victoria del «Depo» que ahora eleva su registro a 4 puntos, mientras Ceibal cobró la única derrota en tres juegos, relegándose en la vanguardia con 6 puntos, mientras Salto Uruguay y Chaná suman 9.

El puntaje ideal de «indias» y decanas.

El único gol del partido a la cuenta de Rocío Silva. Triunfazo del equipo que orienta Cristian Curbelo y tonificante de cara a la cuarta fecha a jugarse a partir de hoy.

Una manera de repasar los partidos que se vienen.

Viernes 2 de octubre a las 20 horas.

Parque Humberto Forti, Chaná vs Nacional.

**********

Domingo 4 en el Parque Julio Pozzi a las 10 horas,

Salto Uruguay vs River Plate.

**********

Domingo 4 en Deportivo Artigas, con jornada doble.

Hora 9- Universitario vs Gladiador. Hora 11- Deportivo Artigas vs Peñarol.

Miércoles 7 de octubre, Hora 21: Ceibal vs Ferro Carril, en el Parque Rufino Araújo.

EN LA TABLA-

Salto Uruguay 9, Chaná 9,

Ceibal 6, Nacional 6,

Ferro Carril 4,

Deportivo Artigas 4,

Gladiador 3,

Peñarol 1, Universitario 1,

River Plate 0.