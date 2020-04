Gabriel Rosconi, el presidente. La decisión desde el 4 de mayo.

«Lo hablamos con el Director Técnico y con el Preparador Físico. Si en Salto se para el número de contagios, si determinadas situaciones generales surgen a favor, el 4 de mayor en Sportivo Rodó vamos a iniciar los entrenamientos con miras a la temporada que vendrá.

Lo haremos aplicando todo el protocolo de prevención. Así como a nivel de la Construcción se posibilitó que salieran a trabajar sus operarios, como asimismo en las Escuelas Rurales se concretó la misma resolución, en Rodó pensamos que llegó la hora de dar ese paso.

Porque es necesario ir volviendo. Por lo tanto si todo surge como pensamos, el 4 de mayo se iniciará el ciclo previo de entrenamientos. Pero antes de pegarme, lean bien lo que iré diciendo en EL PUEBLO».

Se trata en definitiva del primer caso en esta dirección, desde un club afiliado a la Liga Salteña de Fútbol: salir de la cuarentena y a partir del día mencionado por el presidente GABRIEL ROSCONI, despuntar a la acción previa.

El hecho es que el presidente de Rodó apela a razones que pueden amparar la toma de posición. Por eso señala sin más trámite que «antes de cada práctica a los jugadores se les tomará la temperatura y se tendrá en claro cómo se encuentran en ese momento. La cancha en que practicaremos tiene espacio suficiente, a los efectos de establecerse una distancia entre los jugadores. Evitar el contacto. O sea, que a nivel físico, vayamos ganando un tiempo. Pero además existe otro aspecto a tener en cuenta: quienes entrenan en un día determinado, no asistirán al siguiente. Iremos intercalando. Las precauciones serán abarcadoras».

QUIÉN QUIERE Y QUIÉN NO

En la temporada pasada, con Sportivo Rodó produciendo un hecho histórico: por primera vez en 70 años, plasma el ascenso de la «C» a la «B».

Y aunque desde la dirigencia más el Cuerpo Técnico, el fin de sostenerse es clave, no renunciar a la ilusión: ser equipo del círculo superior.

Por eso, imperativo que es puntual para el plantel «papal»: asumir en la medida que pueda el tiempo previo. En tanto, el presidente marca a fuego un aspecto que no es menor para tener en cuenta, «porque antes que todo, nos comunicaremos con los jugadores: uno por uno. Tenemos a dos que sufren de Asma, por lo tanto desde ya que no practicarán. Saber quien está dispuesto a sumarse a los entrenamientos y quienes no.

Es lo que cabe. No corresponde otra cosa, porque interesa el jugador como ser humano que es y esa familia que está detrás. Dar los pasos que haya que dar, con el consentimiento de la familia. Si tenemos la respuesta a favor de 20 jugadores, podemos contemplar el plan.

La Comisón Directiva y el Cuerpo Técnico, no impone nada a nadie. Es la voluntad ce cada jugador. Sobre todo porque en Rodó pretendemos defender lo que más sagrado: la armonía entre nosotros».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-