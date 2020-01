Amistoso Inclusivo con la Asociación Down de Salto

Rodó y la selección de Salto mayor jugarán un partido amistoso en la jornada de hoy en el Estadio Dickinson. La particularidad del mismo es que será un juego inclusivo, en el cual participarán integrantes de la Asociación Down de Salto.

Para saber más detalles del partido y del trabajo que viene encarando Rodó con la Asociación Down de Salto, EL PUEBLO conversó con Gabriel Rosconi, presidente del equipo de la zona del Obelisco.

¿Cómo surgió la posibilidad de realizar éste juego inclusivo?

«Nosotros venimos trabajando durante todo el 2019 con la gente de la Asociación Down y queríamos darle un plus a dicha relación entre instituciones haciéndolos jugar a los gurises en el estadio Dickinson con la selección de Salto. Qué mejor lugar que jugar en el estadio y encima jugar contra la selección. Hablé con Jorge Noboa y enseguida me dijo que sí, que le gustaban estas actividades benéficas».

«Luego hablamos con el presidente Guarino que enseguida nos abrió las puertas del estadio, manifestando que el estadio está a disposición de éste tipo de actividades solidarias».

¿No se cobra entrada, cuál es el beneficio de dicho partido?

«El beneficio es el beneficio emocional, no se va a cobrar entrada y no se va a recaudar nada de dinero por ningún concepto, es un beneficio de corazón, un beneficio emocional. Pocas veces se ha dado que haya inclusión de verdad y la inclusión es acá que jueguen los gurises con nosotros (Rodó) y se midan con los jugadores que hoy integran la selección».

¿A qué hora es el partido?

«La movida será éste viernes (hoy) 3 de enero a las 20 horas en el estadio Ernesto Dickinson, esperando que el público salteño nos acompañe y más allá de que le entrada sea gratuita la idea es que la gente acompañe y aliente a estos gurises».

¿Habrá participación de jugadores salteños que juegan en el nivel profesional?

Sí, tendremos la posibilidad de contar con Enzo Suárez, Ángel Maidana, Nicolás Fagúndez, Brayan Rodríguez y Mauro Méndez, hablamos con ellos y se prestaron de muy buena manera a formar parte de este partido».

JOSÉ LUIS TORIANI