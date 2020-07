El final de ciclo de Martín Ferrando

Al segundo mes de declararse la pandemia también en Uruguay, las especulaciones comenzaron a plantearse respecto al futuro de los clubes salteños.

Ofensiva de suspensos y ausencia de certezas.

Desde más de una institución se invocó la necesidad de «ir volviendo o hacer algo», susurrándose como ambición de integrantes del Cuerpo Técnico que de los propios dirigentes.

En el caso de Ferro Carril por ejemplo, el Dr César Signorelli, marcó los límites de la cancha, «porque el momento de retornar, siempre será resuelto por quienes integramos las Comisiones Directivas y no quienes son los técnicos. A eso hay que dejarlo claro»

POR EL VIRUS O PORQUÉ

Si de Salto Uruguay se trata, a Martín Ferrando siempre le cupo la duda, «si realmente esto de decidir no jugar es por el virus o por otro factor. Hablo del factor económico».

Concreto es que al paso del tiempo, el DT fue dejando la huella, desde su franqueza misma.

A EL PUEBLO declaró: «esta pandemia a algunos dirigentes les vino como anillo al dedo».

Cuando se percató que Salto Uruguay se transformaba en un equipo más en la Liga de Fútbol Sénior, pasó a explotar, «porque es un contrasentido, teniendo en cuenta que fue de los primeros en buscar aliados para que todo se suspenda, tal como sucedió».

De última, sentenció: «ya no pertenezco más a Salto Uruguay».

LAS SEÑALES DEL FUTURO

Podrá suponerse que la temporada 2021, aún permanece lejana en el tiempo. Pero cuando en una institución como Salto Uruguay, decana en el fútbol salteño y después de Ferro Carril, quien más títulos acumula, no todo es tan lejos y sí la necesidad de ir «templando las lonjas» para cuando la decisión llegue.

Después de todo, Salto Uruguay se quedó vacío de mando.

Por eso es que a determinados niveles en tiendas albicelestes, un nombre es el que desde ya va retumbando: RODOLFO AGUIRRE. El «Lolo» fue meses atrás, Director Técnico en categoría juveniles de Universitario, hasta que decidió su alejamiento.

O sea, Rodolfo Aguirre al día de hoy NO ESTÁ DIRIGIENDO y a Salto Uruguay LE ESTÁ FALTANDO UN ENTRENADOR para el equipo de Primera.

Por lo tanto, el encuadre parece perfecto, a la medida del futuro.

A EL PUEBLO se le dijo sin más vuelta: «es el nombre que está en carpeta. Y por ahora no hay otro». El tiempo dirá, Lo de Aguirre a Salto Uruguay es algo más que una opción al vuelo.