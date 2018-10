Rodrigo Arim tiene 46 años, fue asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y se define como frentista independiente. Ayer miércoles la Asamblea General del Claustro (AGC) lo eligió como nuevo rector de la Universidad de la República (UdelaR).

Fue decano dos veces en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, escribe en Búsqueda y en La Diaria y en la noche de ayer hizo historia al destronar a Roberto Markarian ya que por primera vez -desde el regreso de la democracia- fue el primer rector que no logró continuar en un segundo período.

Al frente de Ciencias Económicas, Arim se propuso rever los posgrados, hacer auditorías e igualar el sueldo de los docentes. En 2016 amagó con su renuncia porque había notado que la agenda de transformación estaba bloqueada.

Arim había explicado en aquel entonces que “no había voluntad política para avanzar con los posgrados, las formas en que se acceden y rotan los cargos en los departamentos universitarios”.

La renuncia finalmente no se concretó y el decano se quedó porque desde todos los colectivos -que incluyen docentes, estudiantes y egresados- “hubo una expresión de voluntad clara de avanzar rápidamente en la agenda postergada”, había indicado a El País.

Arim demoró en decidirse y dar el paso para postularse como candidato al cargo de rector ya que quería asegurarse contar con los apoyos que lo pusieran en carrera para dar pelea.

Dentro de la UdelaR cree que hay cambios que son innegociables: la ley orgánica, por ejemplo, es uno de estos porque considera que “no puede haber universitarios de primera y de segunda” y que “no puede ser que haya algunos que tengan derecho a voto en el Consejo Directivo Central (CDC), y otros que no”. A su vez cree que “hay que debatir” cómo se integra al interior del país.

Para el exdecano de Economía “hay que desburocratizar la institución” ya que considera que la Universidad tiene un funcionamiento pesado y las tomas de decisiones son lentas.

Arim destronó a Markarian y será el nuevo rector de la UdelaR

Arim está decidido a retomar la agenda del antecesor de Markarian, Rodrigo Arocena, en cuanto a un plan de descentralización que le dé protagonismo al interior del país.

El electo rector de la UdelaR es el más joven desde la vuelta de la democracia. Y si se lo compara con los que ocuparon este cargo previo a la dictadura, asume a la misma edad que Óscar Maggiolo, el hombre que planificó el modelo moderno de la Universidad y que sentó las bases de la ley orgánica.

Para Arim la Universidad debe vivir de la discusión, el debate y el intercambio. “Las decisiones importantes tenemos que trabajarlas desde la democracia”, había dicho a El País mientras se encontraba en la carrera para convertirse en el próximo rector.

“Banquero, esta es nuestra educación”: los gritos que no dejaron hablar al nuevo rector

La polémica por una frase

“No dogs or mexicans allowed” (no se admiten perros ni mexicanos) se leía escrito en una pizarra de una cafetería de Pocitos en abril de 2017.

Arim pasó por el comercio, fotografió el pizarrón y escribió en las redes sociales: “Inaceptable: cartel en cafe ´no se permiten perros ni mexicanos´. No es USA, es Pocitos. Propietario norteamericano. Discriminación pura”.

A los dueños del lugar se les había ocurrido exhibir el western “The Hateful Eight” (Los ocho más odiados), una película de Quentin Tarantino de 2015 y al otro día- luego de haber proyectado el film- escribieron en la pizarra la frase de la película.

Sus propietarios habían explicado que la pizarra, escrita con tizas de colores y ubicado en la puerta del lugar, tiene el objetivo de compartir frases que consideran pueden resultar “interesantes” y “con mayor o menor éxito, graciosas”.

(EL PAIS)