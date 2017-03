Anoche se realizó la Asamblea de clubes en el local de la L.S.B, con votación 5 a 1 la mayoría de los clubes renovó la confianza en el Cuerpo de Neutrales.

Tal cual estaba fijado, en la jornada de ayer a la noche, se realizó la Asamblea de clubes en el local de la Liga Salteña de Básquetbol. Tras los puntos de orden primeramente tratados, y votados, como Memoria, y Balance, los cuales fueron aprobados por un 5 a 1 (solo con el voto negativo de la institución Club A. Universitario), la reunión prosiguió, con la explicación del Cr. Mauricio Canali, y el propio presidente Rodrigo Lagreca a la consulta del presidente de Universitario Cr. Edgardo Revello, acerca de algunos números, y cifras referidas a gastos, los cuales para el principal de la institución roja de la “U” no estaban claros, ni explicados en el citado balance.

Acto seguido se procedió a llevar adelante el siguiente punto, la elección de autoridades, siendo nuevamente el número de 5 – 1 a favor de la reelección de Rodrigo Lagreca como presidente de la L.S.B. para la presente temporada 2017.

De todas formas, y un poco dentro de lo previsto, y parece ser ya se sabía, la consulta primero, y el pedido anterior del presidente de Universitario acerca de un cuarto intermedio de quince días para estudiar el balance, solicitud que votada en forma negativa por los cinco clubes restantes. Fue que en ese momento, donde surge un cruce de palabras (por momentos subidas de tono) por parte del presidente de Universitario Cr. Edgardo Revello, y el presidente Rodrigo Lagreca, situación que no pasó a mayores debido a la mediación del resto. Acto seguido, posterior a la aprobación de la Memoria y el Balance anual, y anterior a la elección de autoridades, el retiro de los integrantes del Cuerpo de Neutrales presentes, Rodrigo Lagreca, Gabriel Luzardo, y Walter da Cunha Barros), pasando la presidencia y vice a manos de la Mesa interina (avalada por el resto de los delegados y/o representantes de los clubes) a cargo de las instituciones Salto Uruguay (Esc Hugo A. Sagaría), y Ferro Carril F.C (Ing. Agr. Rodolfo Margall)

Al momento de la elección de autoridades, los votos a favor de la continuidad del presidente Rodrigo Lagreca por parte de Ferro Carril, Nacional, Atl. Juventus, Círculo Sportivo y Salto Uruguay, no levantando la mano el presidente de Universitario Cr. Edgardo Revello.

A todo esto los Neutrales ya se ha habían retirado de sala, y acto seguido el llamado que surge por parte del secretario Juan J. Sequeira Chiappe al presidente Rodrigo Lagreca, quien solicitó las disculpas del caso, decidiendo no retornar al local de la L.S.B. en ese momento por razones lógicas, tras la situación vivida minutos antes.

Rodrigo Lagreca (Pte. L.S.B): “Cuando la FUBB nos pague, achicamos el déficit…”

“Los gastos están documentados, cada uno por su rubro, y a la orden de quién los quiera controlar…” Estas fueron algunas de las frases vertidas por el presidente de la L.S.B. Rodrigo Lagreca, al momento del pedido de informes acerca de algunos “gastos varios” que figuran en el balance, y que en su momento fueron motivo de consulta, y pedido de explicación, por parte del presidente de Universitario Cr. Edgardo Revello.

De todas formas, el Cr. Mauricio Canali (colaborador incondicional de la LS.B desde hace mucho tiempo) expresó, y dejó en claro a los presentes que también lo habían sorprendido algunos egresos, los que a su entender no se deberían volver a repetir en esta temporada, porque allí si la Liga vería realmente disminuidas sus reservas.

Ante esto, el propio presidente Lagreca explicó, acerca de la deuda que mantiene la FUBB con la Liga Salteña de Básquetbol por concepto del campeonato a nivel de Formativas 2016, básicamente referidos, entre otros, a lo que son los viajes realizados por los diferentes equipos en la temporada pasada. “Es una cifra importante dijo Lagreca, la que aún no fue saldada, porque esto ingresó en la gestión 2017 de la FUBB, y cuando esto suceda, sin dudas que nuestro déficit se acortará notoriamente”.

En la jornada de mañana se reúne el Consejo Superior, y allí se comenzarán a decidir puntos claves para el inicio de la temporada oficial.

Miércoles 8 hora 20.00 reunión del Consejo Superior en la L.S.B.

La idea, y la intención de los clubes, es que cuanto antes ya se puedan decidir puntos claves para el inicio de la competencia (por ejemplo periodo de pases), específicamente hablando de las divisiones Formativas mucho mejor.

Por eso en la reunión del Consejo Superior del día de mañana miércoles a la hora 20.00, seguramente ya con la presencia en la L.S.B. del presidente electo Rodrigo Lagreca, allí ya se puedan comenzar a definir dichos temas, para seguir adelante con el organigrama, más allá de una nota ingresada por la institución Atl. Juventus, la que propone algunos cambios en la forma de disputa del campeonato en las divisiones menores.