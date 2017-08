El delantero internacional uruguayo Diego Rolán renovó su contrato con el Burdeos por dos años y fue cedido Málaga, y no al Deportivo de La Coruña como se anunció en un primer momento, corrigió este sábado el club francés.

“Esta cesión es oficial a falta de que el jugador complete el examen médico y de que se firmen los documentos pertinentes”, precisó el Burdeos en un comunicado publicado en su página web.

Antes del partido que este sábado el Burdeos disputó frente al Troyes (y que ganó por 2-1), el presidente de la entidad había dicho que el atacante uruguayo “solo quería ir a España”.

“El club ha encontrado una solución, hemos ampliado su contrato y lo hemos cedido para que así pueda cumplir su sueño”, indicó el mandatario, que entonces todavía no había hecho público el equipo al que iría el futbolista.

La televisión del club, Girondins TV, dijo a media tarde que el delantero jugaría en el Deportivo de la Coruña, con quien ya había estado hablando a lo largo de las últimas semanas. Pero finalmente será en el Málaga donde Diego Rolán -que llegó al Girondins en enero de 2013- continuará su carrera. El atacante, de 24 años, suma con el conjunto francés 121 partidos de liga en los que ha marcado 33 goles.

Rolán viajó dos veces a Inglaterra durante el pasado mes de julio para reunirse con dirigentes del Fulham, de la segunda división, sin llegar a ningún acuerdo.

Desde el inicio de la pretemporada entrenaba con normalidad con sus compañeros, pero su técnico Jocelyn Gourvennec no le ha convocado en las cuatro primeras jornadas del campeonato.