El primer partido pasó. De ida por la segunda del Campeonato del Interior. El 2 a 0 de Salto frente a Artigas, huele a cosa inapelable. Tan sólo un empate e incluso perdiendo 1 a 0, la selección «naranjera» de mayores avanzará a las semifinales del Regional Norte. A las 20 horas de hoy domingo, la cita es en el Dickinson.

Sin caer en exceso de triunfalismo previo, Salto tiene todo para dictar sentencia, ante un rival de limitada respuesta en el juego de arranque. La duda es si Artigas expone razones en condición de visitante que le ambiente una reacción tan vital como inexorable, si pretende torcer una historia que parece cantada.

Enronquecer la voz por un Salto ganador, es vía de escape a un producto-resultado-fin, que implique la prolongación de una apuesta. Porque defiende con eficacia y gol no le falta. Si aflora ese Salto confiable, cualquier tipo de incertidumbre muere antes de nacer. Es lo que cabe en función de la historia reciente. Pero además, por lo que no es Artigas.

Liviano y expuesto a un tiempo de caída vertical. Salto es la otra cara: no deja de ser lo que es. Es apostador fuerte. De los aptos. Si tiene culto a la regularidad, hay que pasar raya: vencerá.