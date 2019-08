Gladiador 5 – Salto Nuevo 1

La primera goleada de Gladiador en el año, por eso la ronquera en la tarde de sábado y con Salto Nuevo enfrente. Ya la diferencia al término de la primera fracción y acentuando la primacía en el complemento. No se trata de extremar el análisis, porque la consecuencia siempre de ese Gladiador superior. Aunque el gol de Braian Almeida produjo algún suspenso, cuando resolvió Iván Urruti la historia fue inclinándose en pro del Gladiador superior en los rubros claves. Sobre todo, desde la eficacia, donde como nunca en este año, el equipo de Rony Coxta capitalizó las ventajas rivales, pero además y otra vez, el criterio ejecutivo de Juan Pablo Otorgues en medio de un trámite que a Salto Nuevo le dolió siempre.

La ronquera de Gladiador y el protagonismo que no le falta. Práctico y resolutivo.

La herida abierta en Salto Nuevo, acaso la contracara. La cuarta derrota consecutiva con el «Lucho» Macedo como DT. No le encontró la vuelta. Por lo menos por ahora.

El «Lucho» no se va. El fin no es el de doblegarse. Eso está claro.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

*********************

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: Marcelo Díaz-Carlos Gómez.

GLADIADOR (5 )- Gastón Silveira; Leonardo Alvez, Mauricio Trinidad, Elbio José Conti, Fabián Leytes; Danilo Urruti, Héber Eduardo Martínez, Braian Bermúdez, Milton Tábarez; Rodrigo Quiroga, Juan Pablo Otorgues.

Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

SALTO NUEVO (5 )- Nicolás Márquez; Ignacio Moreira, Richar Albín, Víctor Rodríguez, Guilvert Duffey; Brain Almeida, Cristian Madruga, Juan Carlos Ribero, Juan Alberto Iriarte; José Cabrera, Fabricicio José Lairihoy.

Director Técnico: Luis Macedo.

GOLES: 38′ Milton Tabárez (G); 47′ Juan Pablo Otorgues (G). ST: 8′ Braian Almeida (SN); 15′ y 31′ Danilo Urruti (G); 38′ Juan Pablo Otorgues (G).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Juan Pablo Otorgues-Braian Bermúdez.

EL MEJOR DE SALTO NUEVO: Braian Almeida.