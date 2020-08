El caso de Jorge Fleitas, arquero de la selección; se evitó la intervención quirúrgica

«La rotura del tendón de Aquiles es una lesión que afecta la parte trasera de la pantorrilla. Ocurre principalmente en las personas que practican deportes recreativos, pero puede sucederle a cualquiera. El tendón de Aquiles es un fuerte cordón fibroso que conecta los músculos de la parte trasera de la pantorrilla con el hueso del talón. Si estiras excesivamente el tendón de Aquiles, puede desgarrarse (romperse) total o parcialmente. Si el tendón de Aquiles se desgarra, es posible que oigas un chasquido, seguido inmediatamente de un dolor agudo en la parte trasera del tobillo y la pantorrilla, que probablemente afecte tu capacidad de caminar correctamente. Con frecuencia, se realiza cirugía para reparar la rotura. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el tratamiento no quirúrgico también funciona»

Al fin de cuentas no es más que una síntesis, de lo que se puede explorar respecto a la ROTURA DEL TENDÓN DE AQUILES, que fue lo padecido por el golero de la selección JORGE FLEITAS, el miércoles a la noche en ocasión de la nueva sesión y en el marco preparatorio de cara al reinicio del Torneo del Interior. Habían pasado algunos minutos de las 20 horas en que Jorge Fleitas participaba del entrenamiento de goleros, liderado por Marcelo «Chelo» Malaquina, hasta que el dolor fue impacto en sí mismo para quien ocupó el arco en calidad de titular en el Torneo de la Confederación del Litoral-Norte. De inmediato, Fleitas fue trasladado a un centro asistencial y tras evaluarse la situación por parte del traumatólogo, este decidió la colación de una bota de yeso, por un período total de 9 semanas (algo más de dos meses). De esta manera no se recurrió a la opción restante: intervención quirúrgica. La situación padecida implica para quien fue clave además en el último año de Gladiador, permanecer al margen de los próximos meses, si del fútbol se trata.

Entre 70 y 80% zona afectada

En el mediodía de la víspera, del diálogo de EL PUEBLO con el Dr Manuel Azambuya, médico de la selección, una manera de apuntar lo sucedido y admitiendo por sobre todo que «se trata de una lesión a la que los jugadores del fútbol en este caso están expuestos, sobre todo cuando retornan de un prolongado período de inactividad. La vuelta a la exigencia física, plantea riesgos.

En el caso de Jorge Fleitas es referirnos a un arquero con un peso mínimo de 100 kilos, por lo tanto movilizar ese cuerpo en un entrenamiento como el que encaraba, es capaz de producir una rotura de ese tipo.

Entre el 70 y 80% de la zona afectada.

La bota de yeso que determinó el traumatólogo, como paso previo a instancias posteriores, para que la evolución llegue y el retorno sea posible»

Será la nueva hora del «Coti» Regueira

Seguramente que CARLOS REGUEIRA, uno de los dos goleros de la selección salteña en categoría de mayores, no hubiese pretendido bajo estas circunstancias, acceder a la condición de titular.

Después de todo, el «Coti» se ganó una distinción-concepto en el fútbol salteño, a partir de sus condiciones y no como consecuencia de razones fortuitas.

Pero el hecho es que la lesión acusada por Jorge Fleitas en la práctica del miércoles a la noche, lo pone en carrera al golero de Nacional.

Cuando retorne el Campeonato del Interior y Canelones sea el primer rival (supuestamente), la lógica apunta a que Carlos Eduardo Regueira custodie los tres palos «naranjeros».

En el 2015 fue Campeón del Interior con el combinado y años anteriores, alcanzó la condición de Campeón Nacional en categoría Sub 18.

Con los tricolores, la máxima consagración en las ediciones de 2010 y 2015.

La historia medida en títulos, con el «Coti» atajando.

El salto de un arquero y en el fútbol también

El Tendón de Aquiles ayuda a apuntar el pie hacia abajo, a levantar los dedos del pie y a empujar el pie hacia adelante al caminar.

Por lo general, la rotura ocurre en la parte del tendón ubicada a 2 1/2 pulgadas (alrededor de 6 cm) del punto en el que se une al hueso del talón.

Esta parte puede tender a romperse si recibe poco flujo de sangre, lo que también puede afectar su capacidad de sanar.

Generalmente, las roturas se producen por un aumento repentino de la presión ejercida sobre el tendón de Aquiles.

Los ejemplos más frecuentes son: Incrementar la intensidad de la actividad deportiva, sobre todo, en deportes que implican saltar. El fútbol es uno: sin dudas.