Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal

Prosiguiendo con el material sobre el campo que compró el Secretariado Uruguayo de la Lana, irán en esta entrega de la sección de Pueblo Lavalleja de EL PUEBLO, las reflexiones del Ing. Rúben Argelaguet quien es el encargado técnico.

“La verdad que es un placer enorme ver esta cantidad de productores, de técnicos, representantes de instituciones, compañeros del SUL. En primera instancia queremos presentarles el equipo de trabajo de este predio que tiene un área de 623 hectáreas, subdivididos en 20 porteros. Ellos son el Dr. Sergio Fierro, quien va a ser el responsable de la parte sanitaria de ovinos y bovinos, Fernando Torres que está terminando una tecnicatura de pastura y ganadería y que será el encargado de campo, Yoni Moraes será ayudante de campo y yo seré el responsable técnico”, dijo.

Señaló que ese es el equipo que conforma el trabajo fundamentalmente realizado por ellos “que están todo el mes. Agradecerles a todas instituciones que colaboraron desde un principio en los planteos técnicos, como lo dijo el Ing. Otero, pero especialmente quiero hacer un agradecimiento para los vecinos de acá de la zona que también colaboraron desde lo que fueron todas las obras y todas las mejoras que realizamos en este predio”.

En primera instancia resaltó “a Diego Henderson, el Alcalde del municipio de Colonia Lavalleja que nos ha colaborado sobre todo lo que ha sido la parte de caminería, tanto en la caminería de la llegada al establecimiento como en la parte interna”.

“Realmente se cargaron las baterías que en esta semana pudimos tener un acceso bastante potable ya que es un proyecto que está previsto para el 2017, hacer la entrada que va a un centro turístico como las termas de Arapey”, dijo.

Añadió “un agradecimiento a Mauricio Cuehlo, riverense, productor vecino de la zona, a Luciano Da Luz y su hermano, que son arroceros de aquí enfrente, a Carlos Palma de la estancia La Nueva y todo su personal que nos ha brindado maquinaria totalmente sin ningún problema, cuando necesitamos la ayuda estuvieron apoyándonos”.

“A Raúl Delfino, a técnicos de varias instituciones que participaron en jornadas de pastura de las respuestas tecnológicas. A compañeros del SUL, que también colaboraron en varias actividades, a Federico de Brum, vecino de la zona, Eduardo y Diego Texeira. Ni que hablar, me emociona verlo a Mario Azarini, no he tenido tiempo para saludarlo personalmente. Y me acuerdo en este momento de mi padre, que allá por el año 1962 y 64 hizo el primer curso de inseminación en la Facultad de Agronomía de Paysandú”.

“Mario se debe acordar, gracias a mi padre que me dio el gusto que tengo por la oveja, mi impulsó a trabajar. Mi padre fue un ovejero por muchos años, hoy nos acompaña también y traigo su recuerdo”.

“Dicho esto, vamos a presentar lo que tenemos, para eso los invito a hacer una caminata en el primer brete que tenemos a la salida, tenemos un lote de ovejas de cría de raza Corriedale, encarneradas, con carneros de la misma raza. Son corderos que tienen un promedio de dos meses de edad. En la plazoleta tenemos un lote de ovejas de cría con corderos Corriedale, la mayoría de las madres son ovejas corriedale, encarneradas que son cruzas Finnish con Milchschaff”.

“Después, al pasar por las instalaciones de vacunos tenemos para apreciar un lote de terneros de un año, el 98% son de la raza Hereford, serán entoradas en 2017. Después tenemos un lote de vaquillonas de primera cría en el corral continuo. Después en la plazoleta que está a la casa tenemos un lote de ovjeas de raza Merino, con corderos Merino de dos meses y medio y por último tenemos un lote de borregos Merino de dientes”.

“Después van a poder ver el trabajo con los perros y con los ovinos que sin dudas fue buenísimo. Otra cosa a destacar fue la burra, cuidando el rebaño contra los depredadores, siempre junto a las ovejas sin separarse de ellos”.

“Finalmente, la presentación de un dron, que permite al productor detectar animales desde el patio de su casa a muchísimos metros de distancia donde se encuentra el objetivo. Algo más para agregar es que Fernando Torres, el encargado del campo para su arriada en el predio no hará su jornada a caballo sino en moto, una nueva innovación que el SUL trae a Lavalleja y el compañero inseparable del hombre de campo, el perro, será su invalorable ayuda cuando tenga que trabajar con lanares”.