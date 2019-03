Desde el 11 de octubre está habilitado para orientar una Escuela de Jueces

“Para tapar rumores y algún que otro comentario tipo Jorge Rial y a título informativo, para que no queden dudas. Esto es lo que dice OFI. La charlatanería barata o comentarios de algún Tiranosaurio Rex me resbalan” (Transcripción textual del apunte de Ruben Ricardo Boschetti, en su cuenta de facebook).

Se trata de recalar en la historia reciente, cuando EL PUEBLO planteó la interrogante. “¿Ruben Boschetti está habilitado o no para orientar una Escuela de Jueces, después de haber culminado el ciclo como Instructor de OFI?”.

Ocurre que a nivel de la Liga Salteña, SE TIENE EL CONVENCIMIENTO QUE BOSCHETTI DEBE AGUARDAR UN AÑO ANTES DE ASUMIR DE HECHO ESA CONDICIÓN. Al tema por lo demás, nunca se lo planteó claramente. A partir de esa interrogante surgida desde EL PUEBLO, recogiendo aspectos de la realidad (simplemente eso), el Instructor salió con “los tapones de punta”.

Para evitar la acentuación de informaciones que parecen distar definitivamente de la realidad, Ruben Ricardo Boschetti volvió a poner en conocimiento de este diario, el contenido de la circular 2410 de la Organización del Fútbol del Interior. En el inicio mismo puede leerse: “quedan habilitados en forma inmediata para realizar la tarea correspondiente” y tras ello, se puntualiza la nómina de los nuevos Instructores, entre los que se incluye el nombre del salteño.

La circular data del 11 DE OCTUBRE DE 2018, por lo cual desde esa fecha, ESTÁ HABILITADO PARA EJERCER SU CONDICIÓN DE INSTRUCTOR. Desde hace cinco meses atrás.

Igualmente un punto es remarcable. Excolegas de Ruben Ricardo Boschetti, se alinearon a una tesitura informativa, “porque antes del año no puede dirigir ninguna Escuela de Jueces”. Esa misma certeza se incorporó a nivel de la dirigencia de la Liga, por lo que en ningún momento se abrió diálogo con el flamante Instructor de árbitros de la Organización del Fútbol del Interior. De lo que no hay dudas, es que su habilitación es inmediata.

Si en la Liga Salteña de Fútbol no se lo capitaliza, esa es otra historia.