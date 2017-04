-Habría que convenir desde la lógica del pensamiento. Para ningún arbitro debe ser cosa fácil controlar un partido de Ceibal-Salto Nuevo. No solo por la rivalidad planteada que se revela en la actitud de los jugadores (abierta, temperamental, sin guardarse nada), sino porque en enfrentamientos como estos, la protesta siempre es capaz de campear. No hay caso: es necesario un juez que disponga del sustento de una personalidad-autoridad, esencial.

El hecho es que RUBEN FERREIRA la expuso. ¿Qué no fue un arbitraje perfecto?. Seguramente que no lo fue. Pero en cada sanción, dejó la certeza que esa decisión se transformaba en acierto.

Nada que cuestionarle en las expulsiones de Franco da Silva y Braian Albin, ambos de Ceibal. Técnicamente, para avalarlo. Y no dudó en aspectos que hacen a la disciplina. Al fin de cuentas, un nivel con distinción incluída. Cuando un árbitro central establece la razón de la jerarquía, el fútbol es quien definitivamente gana. El fútbol sabe en casos como estos, que hay quien desde su función, LO ESTÁ DEFENDIENDO. No es un tema menor. Es un tema central. Y a todas luces lo es.