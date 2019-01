La selección uruguaya de rugby 7 no tuvo un buen cierre de participación en el Seven de Punta del Este el pasado fin de semana y tampoco inició bien su participación este sábado en la etapa de Viña del Mar, pero fue de menos a más y accedió a la final. El debut fue con derrota 34-12 a manos de Sudáfrica, y el segundo encuentro fue derrota 21-10 frente a Chile. No obstante, los Teros 7 doblegaron a Brasil 33-7 y con eso les alcanzó para clasificar a los cuartos de final de la Copa de Oro. En el cruce de cuartos, el conjunto celeste sorprendió al imponerse a los sudafricanos por 14-12 tras comenzar 0-12, y en la semifinal le ganó 19-14 a Portugal, que venía de vencer a Colombia.

Con el triunfo en cuartos de final los Teros consiguieron uno de sus grandes objetivos, que era asegurar un cupo para la qualy del circuito mundial en Hong Kong, donde 12 selecciones buscarán en marzo subir al grupo mundial.