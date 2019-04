Los encuentros no han faltado en los últimos días, entre neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, sea de la divisional que fuese. Porque se trata de una problemática que involucra a capa y espada….a todos. La limitación en el número de jueces es cosa seria, para colmo dos por tres, se requieren jueces salteños en fechas del Campeonato del Interior de Selecciones.

Una vez que concluya la presente edición en mayores y sub 17, llegará el tiempo de los clubes. Por lo tanto, la situación permanecerá vigente.

EN LA HORA DE LA ESCUELA

Lunes pasado en el Consejo Superior, para que el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, recargara las pilas en esa dirección: el inicio de la Escuela de Jueces. Será misión de los neutrales, abrir diálogo con los Instructores de OFI que son parte del quehacer local: Ruben Ricardo Boschetti y Federico Margall. ¿Cuál de los dos?

Se indagará sobre costos, tiempo de realización, llamado a aspirantes, etc. Seguramente en la próxima sesión del Consejo Superior, se tendrán en claro algunos aspectos. Néstor Martínez Vital, el presidente del Colegio de Jueces fue planteando la misma necesidad: que fluya de hecho la Escuela, para que surjan nuevas opciones.

De todas maneras se entiende en una y otra dirección, que «aquí en Salto y ni en ningún lugar del mundo, levantas una baldosa y sacas un árbitro de fútbol.

DE LA MONTONERA DE PARTIDOS Y CON JUECES DE OTRAS LIGAS

El apunte no fue menor por parte de Juan Ramón Guarino, desde el momento que planteó una opción: «encarar gestiones con jueces de otras Ligas para que puedan sumarse a la nuestra, por lo menos hasta que el número de funcionarios se eleve, Escuela mediante».

Liga de las Colonias Agrarias y Bella Unión en la mira. Tendrían que solicitar pase de una Liga a otra, sin que se generen situaciones burocráticas de tipo alguno. Sobre ello se abrirá diálogo con representantes de las dos gremiales: Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol (ASDAF) y Agrupación Salteña de Árbitros (ASA).

La montonera de partidos de cada fin de semana, literalmente cierto, ambienta la búsqueda de soluciones, evitando que los miércoles para el Colegio de Jueces se constituya en martirio: contemplar a todos a la hora de las designaciones.