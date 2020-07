El «Gallo» Díaz desde Tacuarembó a EL PUEBLO

HINGTON «Gallo» DÍAZ, el que supo defender varios equipos equipos en el fútbol salteño y a nivel de selecciones, Campeón con Rivera en 1994, justamente batiendo en la final a Salto.

Unos años después el «Gallo» entre nosotros, alcanzando el vicecampeonato con Progreso en 1998.

Cierto es que le cursaron la invitación, «los amigos de Livramento y Rivera. Entonces dije que sí. Me gustó la idea». Incluso la posibilidad se extendió a Roberto Mezza, a partir de la propia gestión del arquero.

Desde Tacuarembó la comunicación con EL PUEBLO, para ratificar la disputa y su asistencia.

«Por la pandemia no he podido entrenar con el grupo. Practico en Tacuarembó, pero ya en pocos días viajo a Rivera o Livramento, según donde sea la práctica. El 80% me conoce. Saben quien soy.

Pero no todos. Llegó el momento de ser uno más.

Después de todo estamos a cuatro meses del torneo. Lo que quiero es responder».