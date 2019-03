Hoy sin actividad referida a la competencia, mañana ocho partidos en dos escenarios

Tal cual lo informábamos en nuestra edición de ayer, anoche con un solo partido por la divisional de ascenso “B”, inició la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Hoy sábado, debido a la actividad que se deberá cumplir en ambos escenarios de juego (Universitario y Ferro Carril) referida al básquebol de categorías Formativas, no tendremos competencia de Futsal, la que estará retornando en la jornada de mañana domingo, con la disputa de los ocho partidos (cuatro en cada escenario), los que completarán la nueva fecha fijada en la última reunión semanal de la L.S.F. S

Sin dudas, y hablando de la última reunión semanal de la Liga, y a causa del fallo emitido por el Tribunal correpondiente, el rumor suena fuerte por estas horas, y no es otro que la posible “baja” de un equipo (Almagro Futsal ) en la divisional “A”, situación que sí bien no es oficial, debido a los contactos, y averiguaciones que hemos realizado en el entorno, bàsicamente en la tardecita – noche de ayer viernes, parecería ser que el campeonato en la divisional de privilegio terminará con un equipo menos en esta temporada. Reiteramos, esto por el momento no deja de ser un rumor, que toma fuerza debido a lo que sucedió con la delegación del equipo de Almagro Futsal en la última reunión, cuando al momento de darse lectura al fallo emitido por el Tribunal (estuvieron presentes sus integrantes), acerca de lo que había sucedido al final del partido entre Almagro vs Florida en el estadio de Ferro Carril dos frechas atrás, cuando se sucedieron incidentes y situaciones de violencia una vez finalizado el partido.

En concreto, luego de escuchar el fallo, y esgrmir sus argumentos en contra de mismo, la delegación de Almagro se retiró de la reunión, dejando en claro y visible su profundo malestar con el fallo emitido, entendiendo que había sido claramente perjudicado el equipo, ya que las sanciones correspondieron solamente al equipo “rojiverde”, nada sucedió con su rival (Florida), expresando algún integrante de Almagro Futsal que claramente “No se midió con la misma “vara” a los protagonistas de la situación…”