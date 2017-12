La Federación Rural (FR) avanzó en su intención de sensibilizar al sector político sobre los perjuicios que para toda la sociedad implican la falta de competitividad que tiene en jaque al sector agropecuario, el creciente endeudamiento que acosa al mismo y la fuerte adversidad que implican los aumentos de las tarifas y precios de combustibles recientemente anunciados por el gobierno.

Para ello, al mediodía de este miércoles, en la sala Rivera del edificio del Palacio Legislativo se concretó una reunión en la que participaron los integrantes del consejo directivo de la FR, presidentes y otros directivos de 42 de sus instituciones federadas y diputados y senadores integrantes de la Comisión de Ganadería del Parlamento.

La reunión fue solicitada por los ruralistas durante la semana pasada y, según expresó Riani a El Observador, fue una instancia positiva.

«Nos tomamos el atrevimiento de invitar a los presidentes de las federadas porque hay una presión interna, por parte de las gremiales, muy importante en relación a qué movilización se puede hacer ante esta situación tan complicada», explicó Riani.

El presidente de la FR explicó que la situación que afrontan los productores «es muy difícil», debido a «la falta de competitividad que tiene hoy el sector agropecuario, lo que ha provocado un enorme endeudamiento que ha evolucionado en forma creciente y muy importante».

Deuda del sector: creció 10 veces en menos de 15 años

Riani señaló que en 2006 el sector agropecuario tenía una deuda equivalente a US$ 450 millones, que en 2016 la deuda ya estaba arriba de $ 2.500 millones y que en la actualidad «lamentablemente» ya son más de US$ 4.000 millones.

En ese escenario, lo que más duele, indicó, es que «han desaparecido de 10 mil a 12 mil productores, en 10 a 15 años nada más, productores chicos y medianos que, como se sabe, es es gente que el agro pierde y que cuando se va del agro es gente que no se recupera más».

En ese sentido, dijo, la reflexión al sector político es que la política económica que emprende el gobierno, que se reconoce que ha permitido un crecimiento y que se ha logrado bajar la inflación, «es una política de consumismo y no creemos que sea sustentable a largo plazo». Añadió que «así como nos endeudamos los productores se ha endeudado el país», que pasó de deber en 2004 y 2005 unos US$ 16 mil millones a deber en los últimos años «la friolera de US$ 60 mil millones».

Tras mencionar eso reflexionó que «eso es lo que le estamos dejando a nuestros nietos, le estamos dejando que tengan que pagar eso, porque nosotros no vamos a poder».

Señaló también que hay que preguntarse si esa política de consumismo, «en la que todos tenemos autos y todos viajamos», es una política «sustentable», mencionando de inmediato que «cuando en una casa se gasta más de lo que se produce todos sabemos lo que pasa y nosotros tenemos que alertar sobre eso».

Sobre la nutrida presencia de representantes de las instituciones federadas en esta instancia, Riani, aludiendo a las fotos que se tomaron de la reunión, mencionó que «una imagen vale más que mil palabras» para dar cuenta de una presencia que «fue muy fuerte y demostrativa».

Una eventual ayuda a corto plazo

El directivo ruralista comentó, además, que se trasladó a los legisladores el valor que puede tener, por ejemplo, que accionen ahora para que no se incremente el pago que se debe hacer por el Impuesto a la Contribución Inmobiliaria Rural, de modo de colaborar con el sector en la actual coyuntura adversa.

Añadió, sobre ese aspecto, que si hay un incremento automáticamente, considerando experiencias previas, la tasa de no pago y alza del endeudamiento se potenciará, en tanto que si la tasa no cambia más gente la podrá seguir pagando y directamente eso redundará en que la recaudación sea mayor que si la tasa sube generando menos cumplimiento del pago.