Se llevó a cabo la Asamblea de la Liga Comercial, quedó conformado el nuevo Cuerpo de Neutrales

Tal cual lo informábamos oportunamente, en la jornada del pasado miércoles se llevó a cabo la Asamblea anual extraordinaria en la Liga del Fútbol Comercial.

En esta ocasión, no se presentó ninguna lista a la hora fijada para ambos llamados, y por ende la confianza fue renovada a los directivos que ya venían trabajando.

En este caso, la Asamblea fue presidida por óscar Fontes, delegado del equipo de VJ 24 Horas, oficiando de Secretario Gonzalo Sánchez, delegado del equipo de La Mecánica. Al no haberse presentado ninguna otra lista, se votó nuevamente como presidente a Cristian De los Santos, vice presidente Óscar Fontes, los cuáles serán acompañados por Sergio Sánchez (Tesorero), Johan Ghelfi (Secretario), contando con la colaboración de Camilo Dalmao.

Otro de los aspectos que estaban previstos, y al final se aprobó, fue la reforma y ajustes de algunos putos del Estatuto, y también ya quedó estipulado y fijado el inicio del campeonato temporada 2019 para el día sábado 30 de marzo.

Para la competencia que inicia el sábado 30 del corriente, ya se sabe estará integrada por quince equipos, esta vez no estará el equipo de La Roca, y se suma el “benjamín” de Minimercado Apolo, en la próxima reunión del Consejo de Liga ya se estará realizando el sorteo del fixture correspondiente a la temporada 2019 del fútbol de la Liga Comercial.