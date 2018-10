Las selecciones juveniles (Sub 14) de Salto y Paysandú interior (Guichón) vuelven al ruedo y el venidero sábado podrán jugar su encuentro suspendido por OFI en su momento.

Ahora y solucionado el diferendo de OFI con la gremial de árbitros de San José, el torneo de las selecciones juveniles puede reanudarse.

Aquí y en el Dickinson (foto) Salto y Guichón solo en sub 14 ya que los “sanduceros” no tienen representación en la Sub 15. Para destacar, hay cambios con relación a lo que se había fijado anteriormente. Cambio en la tarna arbitral y cambio de Veedor.

Recordemos los detalles de la etapa donde goza de fecha libre los chicos de Tranqueras.

ASÍ SE JUEGA

Sábado 6 de Octubre 2018.

Estadio Dickinson de Salto.

Hora 14. Salto y Guichón en Sub 14.

Árbitros de Fray Bentos. Rubén Cichero (central), Carlos Peralta y Miguel Norciglia.

Veedor: Héctor Coronel.

RIVERA _ PAYSANDÚ

Sábado 6 de Octubre.

Estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera.

Hora 15. Rivera – Paysandú en Sub 14.

Hora 17. Rivera – Paysandú en Sub 15.

Árbitros de SALTO. Fernando López (Sub 14) José De Los Santos (Sub 15) y Miguel Pereira.

Veedor: Javier Pons.

TACUAREMBÓ – ARTIGAS

Sábado 6 de Octubre.

Estadio “Dardo López” de Tacuarembó.

Hora 14. Tacuarembó – Artigas en Sub 14.

Hora 16. Tacuarembó – Artigas en Sub 15.

Árbitros de Rivera. Luis Ferreira (Sub 14), Néstor Coelho (Sub 15) y Silvio Antúnez.

Veedor: Miguel Romero.

>EL NUEVO CONSEJO

La Organización del fútbol del interior (OFI) hace saber la integración del nuevo Consejo y sus 14 miembros. Ellos son: Enrique Cheppi (presidente), Alberto Tiscordia, Jorge Luis Ortiz, José Sosa, Manuel Román, Héctor Coronel, Eduardo Hoberg, Sergio Avila, Luis Fabiani, Juan José González, Héctor Leites, Sergio Gabito, Nelson Madeiro y Carlos Sosa Rojas.

>DAMAS

También se da a conocer la Comisión que trabajará por el fútbol femenino y que es presidida por Mariana Fernández.