Sortearon la tercera rueda. Riguroso dispositivo policial

La sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, despuntó a las 20.25′. Cuando el presidente, Walter Martínez, extendió el saludo a la bancada de prensa, especificó: «disculpen pero había temas que resolver». 25′ después de la hora de inicio, a escena. A puertas cerradas, los delegados y neutrales debían resolver todo lo inherente a la tercera rueda.

Como novedad: se parte el arranque. Un partido el sábado y dos el domingo. Pero además, todo el calendario fue revelado, mientras el presidente acentuó el foco de mira: «habrá riguroso dispositivo policial. Lo decimos, para que después nadie se queje. Que se sepa».Serán cinco fechas. Todos contra todos. Si Universitario no es campeón, alcanzando hasta la cuarta posición, está asistido por el derecho de afrontar un partido adicional.

ENTRANDO A JUGAR

Para tener en cuenta la primera fecha. A saber.

Sábado 12 de noviembre. Parque Ernesto Dickinson.

Hora 20.30′- Gladiador vs Salto Nuevo.

Domingo 13 de noviembre.

Hora 18.15′- Universitario vs Nacional.

Hora 20.30′- Ceibal vs Ferro Carril.

Parciales de Salto Nuevo, Universitario y Ceibal a la tribuna España, Gladiador, Nacional y Ferro Carril a la tribuna del este, «Esc. Fernando Irazoqui».

PARTIDO A PARTIDO

Son los que vendrán. El día y los horarios, se irán pactando en su momento. Nada resuelto previamente. Que se juegue un partido el sábado en la primera fecha y dos el domingo, no implica que se reedite para la segunda fecha. La evaluación se irá planteando.

Segunda fecha

Nacional vs Ceibal, Ferro Carril vs Gladiador y Salto Nuevo vs Universitario.

Tercera fecha

Universitario vs Gladiador, Ferro Carril vs Nacional, Ceibal vs Salto Nuevo.

Cuarta fecha

Universitario vs Ferro Carril, Gladiador vs Ceibal, Salto Nuevo vs Nacional.

Quinta fecha

Salto Nuevo vs Ferro Carril, Gladiador vs Nacional, Universitario vs Ceibal.

El valor único en la entrada: $ 150. Los niños hasta diez años no pagarán.

La venta anticipada se producirá en los clubes. Por lo menos en la mayoría de ellos.

HONOR A GLADIADOR

No faltaron los reconocimientos a Gladiador, Campeón del Torneo Clausura. Salto Nuevo en tanto, solicitó audiencia al Colegio de Jueces. Dos deseos de evolución para quienes reportaron quebrantos de salud: Juan González, delegado de Ferro Carril y José Luis «Pipilo» de los Santos, tesorero de la Liga Salteña de Fútbol.

EXPULSIONES

POR DOS

Solo dos expulsiones en la fecha que pasó, décima primera del Campeonato Clausura: Diego Godoy de Saladero y Tony Texeira (Ferro Carril).

Desde el Tribunal de Penas, tres sanciones reveladas: George dos Santos (Universitario) 1, Alfredo Viera (DT de Progreso) 1 y Alfredo Sosa (Preparador Físico de River Plate) 1.

CON LA ÚLTIMA TAQUILLA

Por lo menos a nivel de la segunda rueda. El detalle, es para tener en cuenta.

Parque Dickinson, 689 y $ 65.810.

Parque Carlos Ambrosoni: 311 y $ 28.040.

Cancha de Nacional: 116 y $ 10.700.

El total de los boletos expendidos: 1.116.

La recaudación: $ 104.505.

EN LA HORA

DE LA SUB 15

El propio Walter Martínez, anunció lo relativo a la ratificación plena del partido de vuelta entre las Sub 15 de Mercedes y Salto, el próximo sábado en el Estadio Luis Koster de Mercedes. Será a las 20 horas. Con todos los detalles sin variar. En el juego de ida disputado en el Dickinson, el empate fue 0 a 0. La instancia se enmarca en las semifinales de la Copa del Interior de esa categoría. La restante llave con Canelones y Minas. Los dos juegos fueron suspendidos el sábado pasado, por el fallecimiento del vice presidente de la Organización del Fútbol del Interior.

Ayer a la noche en el Consejo Superior, no faltó el minuto de silencio, como póstumo homenaje.