La duda estaba planteada. Signo de interrogación con la mira puesta en la fijación de la última fecha de la Liguilla a nivel de la Divisional «A», desde el momento que podría no disponerse de jueces a partir de actividades curriculares en torno a OFI. Pero cuando llegó el momento de pactar los juegos, todo esclarecido y el fútbol de la «A» se jugará normalmente el sábado 30 de noviembre.

A primera hora desde las 19.30′ en el Parque Dickinson, FERRO CARRIL vs GLADIADOR. De fondo, hora 22, con CEIBAL-UNIVERSITARIO. Si entre Ferro Carril y Gladiador se produce un empate y a segunda hora gana Universitario, los rojos sostendrán la hegemonía. Puede originarse un cuádruple empate, si es que en cada caso se reparten puntos.

En tanto si Ferro Carril y Gladiador empatan sumarán 4 puntos y si Ceibal derrota a Universitario, el ganador del Acumulado (Universitario), resignará la chance de un partido extra. Hasta siendo tercero con ese derecho a cuesta. Si esa situación se produce, entonces Ceibal (6 puntos si ganase) será Campeón Salteño y Universitario el cuarto, por lo que el año deportivo concluirá el sábado 30 de noviembre y no más.

POSTURA DE GLADIADOR: DESIGNAR EN EL ESTADIO

Desde Rodolfo «Nino» Soto, el delegado de Gladiador, se planteó el objetivo: solicitar al Colegio de Jueces que los funcionarios tengan conocimiento de su designación, el mismo día del partido en el Parque Dickinson y no antes. La delegación de Gladiador no argumentó las razones de esa pretensión. Habrá que aguardar si el Colegio que preside Néstor Martínez Vital, avala o rechaza el fin interpuesto por Gladiador ayer en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol.

LA LIGUILLA EN PICADA: NO SE VENDEN 1.500 ENTRADAS

Desde la gerencia de José Luis Sabarrós, el informe puntual respecto a la venta de entradas y recaudación. El viernes pasado a la noche en ocasión de la segunda fecha de la Liguilla en la «A» (Gladiador-Universitario y Ferro Carril-Ceibal), el expendio de 1.450 boletos y por todo concepto la taquilla alcanzó los $ 285.940. Queda en claro a la luz de los números: la Liguilla en esta fecha no vendió un mínimo de 1.500 entradas, que es por otra parte lo que se pretende.

A UNA TRIBUNA Y OTRA

De cara a la tercera fecha del sábado, igualmente la decisión: hinchas de Ferro Carril y Ceibal con destino a la Tribuna España; Gladiador y Universitario a la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui». En la segunda fecha disputada, solo una expulsión: la de Emilio Silva, el Director Técnico de Universitario.

FERRO SIN ALEJANDRO

Las sanciones promulgadas desde el Tribunal de Penas. Para el apunte: José Luis Píriz (Saladero), Richard Rodríguez (Universitario), Juan Viera (Ferro Carril) y Alejandro Pintos (Ferro Carril). Conclusión: baja definitiva en el equipo de Ramón Romero; ya sin Pintos por el resto de los partidos.