En el resto de los partidos de hoy todo parejo, deben buscar los tres puntos

Dublín Central vs Progreso (“B”)

Favorita la “banda roja”

No nos queda otra, los números en tabla, y la producción de ambos en las últimas fechas disputadas nos hacen pronostricar como favorito a Progreso esta noche, en el caso de Dublín Central, un equipo con luces y sombras, que no ha podido mantener regularidad en su juego, y refleja dicho aspecto en tabla. Dentro de un partido de trámite relativamente parejo, para nosotros favorito el equipo de la banda roja “de la ruta”.

Florida vs Géneve 5 (“A”)

Florida no debiera “perder pisada”

De todas formas, más allá del favoritismo previo de Florida esta noche para sumar los tres puntos ante Géneneve 5, la incógnita se plantea de cara a la oposición que pudiera mostrar G5, un equipo que llega sin “presión” alguna, y a veces se hace por demás complicado y dificil enfrntar a un rival con esta característica. Florida favorito, pero está claro no debería descuidarse el “auriazul”, sino quiere pasar sobresaltos, el empate no le sirve, eso está claro.

Parque Solari vs Atlético Arsenal (“B”)

Mucha paridad

Esta todo muy parejo entre ambos en cuanto a lo que han venido mostrando, quizá un leve favoritismo en favor del Atlético Arsenal, a la hora de enfrentar a uno de los últimos ubicados en tabla. De todas formas Parque Solari buscará la victoria, pensando en conseguir tres puntos que luego lo haga “alentar”· alguna esperanza de llegar un poco más arriba en el cierre de la fase regular.

Hindú vs Sud América (“B”)

Solo sirve ganar

Es así, nada más que tres puntos separan (ver posiciones) al equipo de Hindú en tabla ante su rival esta noche , un equipo de Sud América que ha msotrado buenas cosas en la primera rueda, pero tampoco mantuvo regularidad, al menos en lo que se lleva jugado de la segunda, y eso lo hizo perder posicionhes. Debería ser Hindú el favorito, pero nuestra opnión y pronóstico previo nos hace pensar en que el “naranjita” hoy lo puede complicar, hay que jugarlo.