Desde ese todo de Richard Requelme

Anduvo dando la vuelta por aquí y por allá, porque el fútbol trae y lleva.

Distancia y aproxima. Sendas ensanchadas o comprimidas según la ocasión.

No siempre se alcanza lo querido o también es capaz de producirse el fenómeno de la recompensa. Aún en las cosas simples, pero que hacen al factor humano.

Por eso, este RICHARD REQUELME de los flamantes 40 años cumplidos, admite que «no solo el deportista es el que cuenta, sino que uno como ser humano pretende alinearse en la vida. A veces necesita de una palabra justa, para saber que el camino no deja de ser ese, porque será también que pesa emocionalmente la nueva edad.

Cuando el fútbol desde la competencia comienza a ser parte del pasado, quiere que el valor humano no se pierda. Por eso hablo de ese alinearse en la vida, para que lo que uno va sintiendo como posible….sea posible.

Ya sin aquella responsabilidad del entrenamiento diario, pero optando por el disfrute que no está mal. Eso de disfrutar también es parte del camino»

DEL OTRO LADO DE LA ORILLA

Fueron años de Richard Requelme en otros ámbitos del fútbol. Pasó por equipos capitalinos y surcó el Atlántico, para asentar ilusiones en un país distante. Hasta que llegaría el momento de volver. Primero Ferro Carril. Después Salto Uruguay. La selección por única vez en el 2015, pero la gloria conquistada de ser Campeón del Interior.

Ahora es uno más en la Dirección Técnica en el área de Salto Uruguay a nivel juvenil y se propone la recreación del fútbol jugándolo en VJ 24 horas, de la Liga Comercial.

En estos tiempos recientes, que son tiempos de cuesta arriba…

«Porque han sido complicados o siguen siendo en alguna medida. Con mi familia vivimos en Concordia. Durante esta pandemia quedamos sin poder volver a Salto, donde está la otra parte de la familia. Hubo que hacer mucho papel consular.

Hablar con quien había que hacerlo y finalmente lograr el permiso. Fueron cuatro meses sin ver a los míos aquí. Por eso digo que estamos tan cerca, pero también lejos. Somos uruguayos radicados en Argentina, con doble nacionalidad. Cuando vuelvo a Salto hago la correspondiente cuarentena de 14 días. Todo un trámite. Pero se dio lo pretendido: llegar a los 40 años aquí. En mi tierra».

«La selección de 2015 casi a la medida de un equipo profesional»

«Cuando llego a Ferro Carril la expectativa era concreta y sin embargo no se pudo lograr lo pretendido.

Pero como contrapartida en el año 2015, se da la citación al combinado. La primera y única vez que fui parte de una selección, para terminar siendo Campeón del Interior.

Es necesario que hable de un grupo humano que no dejó de ser amparo permanente, porque fue así.

Siempre digo que la selección de 2015, fue casi a la medida de un equipo profesional.

Toda una semejanza por las características que no le faltaron a aquel ciclo. Un ciclo a todas luces brillante. Era la primera vez que me sumaba a un plantel dirigido por Ramón Rivas.

Con él terminamos creando una amistad de la buena. Pero más allá del Director Técnico, yo diría de todo su equipo, de todo quienes fueron parte de la conducción.

Cuando ellos en todo momento manejaron ese objetivo de jerarquizar a la selección, los logros están a la vista en el tiempo.

Existe algo de lo que no hay dudas: cuanto más profesional sos, los márgenes de errores se achican. Por eso la selección alcanzó lo que alcanzó. Y en lo personal no dejará de ser de los mejores recuerdos para siempre».