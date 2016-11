Fue el gran sacudón en la noche de lunes en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Cuatro meses después de jugarse el partido entre Pirata de Artigas y el equipo salteño por el torneo de clubes de OFI en la Divisional «B». El Tribunal de OFI se pronunció: CINCO MESES DE INHABILITACIÓN A CARLOS VERA DE FERRO CARRIL, sanción que rige desde el 21 de julio al 21 de diciembre. En un principio la pena a Vera, fue de carácter preventiva (artículo 18). De última, el Tribunal sumó el artículo 17 que prevé sanciones ampliatorias y abarcadoras, PARA TODA ACTIVIDAD. El futbolista había denunciado por «injuria contra los árbitros». La semana pasada, el fallo llegó a

conocimiento de Ferro Carril (jueves 24 de noviembre) y este lunes, notificación oficial a la Liga. De última, Vera jugó ante Gladiador, pero los rojioros en este caso no podrán reclamar los puntos, desde el momento que vencieron los cinco días hábiles de plazo reglamentario.

EL INCREÍBLE CASO DE OFI

En el Consejo Superior, no faltaron las repercusiones por la tardanza con que el Tribunal de la Organización del Fútbol se pronunció. Hay que tener en cuenta que el partido se jugó a mediados de julio. Una especulación fue puntual: que hubo olvido respecto a un pronunciamiento definitivo. Por lo pronto, la pena de cinco meses a Carlos Alberto Vera, abarca del 21 de julio al 21 de diciembre. Implica decir que permanecerá al margen de los tres partidos que restan para concluir la tercera rueda. Para la franja, una baja sensible, teniendo en cuenta el tiempo vital del artiguense, no solo como fuente de construcción de fútbol ofensivo, sino a la hora misma del gol. De hecho, dos de los tres goles ante Gladiador. El partido ante Pirata había finalizado 1 a 1. Tras el empate agónico de Ferro a partir del gol de Gabriel de Souza, el partido no se reanudó por incidentes. Para el equipo de Octavio Espalter, significaba su eliminación del certamen.