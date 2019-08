Y sin dudas así fue, porque estos fueron los argumentos para la victoria justa y merecida de Universitario ante el local Saladero ayer a la tarde en cifras de 3 a 0, el equipo rojo de la “U” jugó mejor, fue efectivo, manejó el trámite, y ganó bien. Ya desde el inicio el equipo de Ramón W. Rivas mostró la intención de jugar en campo adversario, le costó bastante a Saladero pararse en cancha, y hasta los 15´ fue Universitario quién propuso el juego, creó las chances, ante un equipo local que prácticamente no inquietó al arquero Burgardt en el inicio del partido. Sobre los 20´ Saladero mejora, ajusta marcas en zona de mitad de cancha, comienza a recuperar balones, allí mejora, y empareja el trámite el local. Sobre los 38´ pelotazo cruzado sobre la derecha del área de Saladero, Alexander Píriz controla bien, y envía centro rasante al punto penal, por donde ingresaba George Dos Santos que solo tuvo que empujarla al fondo del arco, y Universitario abría la cuenta, gol con el cual se van al descanso. En el segundo tiempo, más allá de cierta mejoría de Saladero, básicamente a puro impulso anímico y rendimientos individuales, el trámite no cambió, siguió favoreciendo al rojo, que a los 11´, y tras una pelota que recupera Martín Silva cinco metros pasando la mitad de cancha, observa al golero de Saladero Agustín Cardona adelantado, con remate a distancia justo y bien direccionado por elevación, convierte un muy lindo gol, el segundo de Universitario. Ese gol marcó definitivamente el trámite, y el resultado del partido, porque Saladero pese a que lo intentó, con el correr de los minutos se fue dando cuenta que no podía, y Universitario con la ventaja de dos goles manejó con tranquilidad el trámite hasta el final. Sobre los 22´, jugada de Valentin Fornaroli por izquierda, desborde, centro atrás, y aparece Joaquín Jacques para anotar el tercero y definitivo. Victoria justa y merecida de Universitario, ante un Saladero que no repitió producciones anteriores, justamente producto de la supremacía y juego del rival, que lo tenía bien estudiado, le cortó los circuitos donde genera fútbol Saladero, aparte de jugar mejor el rojo de la “U”, fue efectivo aprovechando las chances creadas, y terminó ganando bien, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campo de juego: Saladero

Árbitro central: Jonathan Moraes (Regular). Asistentes: Ever Fernández – Jorge Caffrée.

SALADERO (0): Agustín Cardona, Martín Pertusatti (Gianluca Ramírez), Matías Da Silva, Agustín Rodríguez, Daniel López, Hugo Muñoz, Germán Stábile, Juan Píriz, José L. Píriz, Domingo Ramírez, Matías García (Bruno Pintos). D. T: Henry Píriz

UNIVERSITARIO (3): John Burgardt, Octavio Pintos (Gonzalo Silva), Facundo Correa, Matías Flores, Richard Rodríguez, Marcelo Menoni, Luis Facio, Franco Ávalos (Joaquín Jacques), Martín Silva, Alexander Píriz (Valentín Fornaroli), George Dos Santos: D. T: Ramón W. Rivas

GOLES: P/T 38´ George Dos Santos (U)

S/T 11´ Martín Silva (U), 22´ Joaquín Jacques (U)

El mejor jugador de la cancha: Martín Silva

El mejor de Saladero: Domingo Ramírez