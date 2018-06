Cuando Tigre alcanzó la diferencia por Valdez, eligiendo el segundo palo libre. Allá la mandó, sin que Agustín Cardona pudiese reaccionar. Y pareció señal de la buena para el equipo en manos de Alfredo Viera. Pero después, resultó ser otro el guión. Con el Tigre de la espera. De la medida espera, pero sin establecer el formato de contragolpe. Fue turno de Saladero, que es consciente de las limitaciones ofensivas que no le faltan, a tal punto que el “Topo” García apeló a José Luis Píriz bien de punta. El mismo “Chirola” que llegó al empate en los 40′ de esa recta inicial, tiro libre mediante. La consecuencia del persistir, porque además Tigre le concedió el beneficio de la libertad más o menos notoria, para ejecutar la verdad del desnivel por el medio. Y no se trata de justificar el empate transitorio, se trata de rescatar el principio de la lógica en un trámite, donde uno va y el otro espera. Más allá de la expulsión de Matías da Silva cuando agonizaba el primer tiempo, Saladero no fue parte de ningún quiebre en la actitud. La prolongó en la recta final y Tigre fue la exposición de la duda. La convicción faltante a la cita. Porque en algún pasaje en que se propuso cuestionar el imperio rival, hasta fue válido. Pero se quedó a media luz. Hasta que en los 34′ el segundo turno del “Chirola” Píriz otra vez para decidir en el área, con Rodrigo Sarthou bajo sentencia del que no puede. Al fin de cuentas, Saladero no ganó por obra de lo casual.

Se metió en la piel de su necesidad. Quiso, fue, decidió. Con un par de “Chirolas” y a partir de la consigna vestida de eficacia. Fue eficaz cuando debió serlo. Y Tigre, acaso, el de la actitud de vez en cuando. Resbalada que no quiso ni soñó. Cuando el convencimiento se queda solo y a la deriva.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Walter Araújo (Bien). Asistentes: César Villarreal-Juán Suárez.

SALADERO (2)- Agustín Cardona; Cristian Pertusatti, Matías Da Silva, Marcelo Píriz, Hugo Costa (Braian Cattáneo); Juan Silva (Edgardo López), Hugo Muñoz, Nicolás Tomás, Gastón Barrientos; José Luis Píriz, Sebastián Cortez (Juan Píriz). Director Técnico: Rafael García.

TIGRE (1)- Rodrigo Sarthou; Kévin Da Silva (Sergio Maidana), Facundo Gómez, Jonathan Correa (Edgard Martínez), Héctor Pereira; César Silveira, Sergio Rivero, Hugo Telechea, Julio Santín; Valentín Rivero, Alberto Valdez.

Director Técnico: Alfredo Javier Viera.

GOLES: 8′ Alberto Valdez (T); 40′ José Luis Píriz (S). Segundo tiempo: José Luis Píriz (S).

Expulsado: 44′ Matías Da Silva (S). Segundo tiempo: 30′ Edgard Martínez (T).

EL MEJOR DE LA CANCHA: José Luis Píriz

EL MEJOR DE TIGRE: Valentín Rivero.