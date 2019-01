Es verdad intransferible que en fútbol, más allá del contenido, trascenderá el producto final.

El mismo que se relaciona al resultado. Sobre todo en situaciones como estas, donde en una serie de cuatro clasifican dos y se empata de local en el primer partido.

Esos dos puntos perdidos frente a Paysandú, le generaron a Salto una obligación básica. Debía ganar.

Un empate o una derrota, hubiese supuesto la aparición de fantasmas en escena. O el comienzo del final.

Por eso el 2 a 1 a Fray Bentos en la noche del sábado que pasó, recoge esta situación: la de recuperar terreno, establecer un marco superior de credibilidad y sobre todo admitir que la selección que orienta Jorge Noboa, es capaz de ir saldando la deuda inicial, aunque aún claramente, “resten cuotas” para que la imagen desde el juego, allane caminos.

ESO DEL COMBATE

En el titular de página 1 del suplemento del domingo en

EL PUEBLO, acaso la síntesis: la ley de un combatiente. Es que Salto fue en la esencia y sobre todo en el segundo tiempo, un equipo de combate. Que salió a pelear el partido, más allá de jugarlo.

Aunque hubo lapsos en que más de una vinculación colectiva, tradujo el beneplácito.

Pero en la energía anímica del segundo tiempo, llegando al empate primero y a la victoria después, la localización de la razón misma para entender porque Salto abrochó los tres puntos. Después de primeros 45′ sitiado por sus imperfecciones, rompió la cáscara, empuñó el sentido de rebelión, no faltó contagio espiritual y la eficacia fue la justa.

EL DISTANTE, EL DE LA DUDA

Versiones opuestas. El vacilante Salto del primer tiempo, a veces lento y repetido, con exceso de traslación y pelotas rebotadas. Recién en los 20′ cuando voló por el lateral derecho Javier Gómez y recogiendo por el medio, Alexander Píriz desvió.

En los 35′ la habilitación de Píriz a Leguísamo y Matías para ensayar un remate filoso que por poco con reventó las piolas rivales.

Pero fue eso. Escasamente eso.

El cielo se nubló demasiado para Salto, en medio de la fatalidad del error conceptual: el no saber qué hacer con la pelota en su poder, sin que el valor estratégico anunciara alguna refrescante brisa de ataque.

El Salto del segundo tiempo fue sobre, más utilitario. Fabio Rondán fue clave cuando ingresó y Valentín Fornaroli se mandó algunas pinceladas, aunque naturalizó la discontinuidad, consecuencia misma de haber sido el último en integrarse.

LA HORA BUENA

Cuando se terminaba el partido, el sofocón en el área “naranjera”. Por poco no fue empate de Fray Bentos. Un empate hubiese impactado hastaen los huesos y el descalabro anímico capaz de ejercer su propio imperio. Pero Salto salvó la plata. Desde la plataforma del equipo que metió más que jugar en el segundo tiempo, es posible registrar respuestas. Grabarlas.

¡Claro qué se necesita una sintonía superior, desde el plano técnico-táctico!….pero también es cierto que ganar implica un objetivo fuera de discusión. Cantante y sonante.

Puede además convenirse que Fray Bentos no resultó ser nunca y sobre todo en el primer tiempo, una versión de fútbol vacía y sin nutrientes. Al contrario. Alcanzó el 1 a 0 y se valorizó desde la mecánica colectiva, con Rosano-Cano-Vásquez, cualquiera de los tres, habilitados para las más generosa influencia.

En la noche misma en que Salto debía ganar y ganó.

Que la deuda vaya saldándose, ese es el fin. Es cierto que restan “cuotas” pendientes, pero “el crédito de la casa” no tiene porque alterarse si el pagador se vuelve fiel y constante.

Fiel para acentuar el estilo que se busca.

Constante para no archivar la misión.

La misión es envolvente, seductora.

Y esta selección bien que sabe, de qué se trata.

Seguro que lo sabe.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-