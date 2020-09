Entre hoy y mañana, los partidos de vuelta por Cuartos de Finales del Campeonato del Interior en categoría de Sub 17. De los juegos a los horarios y pasando por las ternas en cada caso.

El fútbol de los gurises en la cartelera del fin de semana.

PARA HOY SÁBADO

Salto vs Colonia.

Hora 16. Parque Ernesto J. Dickinson. Terna: Charles Barreto-Luis Ayala-Walter Gómez.

**********

Dolores vs Treinta y Tres.

Hora 16. Terna: Gustavo De León- Héber Dotta-Marcelo Bidart.

**********

San José vs Lavalleja.

Hora 20. Terna; Carlos Peralta-Ruben Martínez-Ruben Cichero.

***********

PARA MAÑANA DOMINGO

Paysandú vs Maldonado.

Hora 15. Terna: Fernando López-Ivo Moreira-Víctor Quiros.

************

UNA SEMANA ATRÁS

Se trata de rescatar los resultados generados en los partidos de ida. Una manera de explorar este tiempo. El de las resoluciones también la Sub 17.

Maldonado 1 Paysandú 1.

Colonia 0 Salto 3 (6-3).

Treinta y Tres 5 Dolores 1.

Lavalleja 0 San José 6.