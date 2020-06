Después del 10 a 4 para no jugar

Tanto se habló, tanto se especuló, tanto se dijo, tanto se escribió….que al final la decisión llegaría desde el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol.

Los 10 votos contrarios y los 4 a favor, inclinaron la balanza. La suspensión total de la temporada 2020, a consecuencia del Covid 19. Quienes militan en la «A», más tres neutrales, arrastraron de hecho a la «B» y la «C» que no podrían jugar sus torneos en la medida que se invalida todo ascenso y descenso de una divisional a otra. Por esa razón, la escoba barrió en una sola dirección.

Se pulverizó la chance de disputa.

Lo real es que tras revelarse la decisión, no faltaron cuestionamientos desde todas las esferas vinculadas a la Liga Salteña de Fútbol, de Directores Técnicos y jugadores sobre todo. Más allá que se trata de una situación que se plantea (la tal pandemia vigente), se persiste en que «se pudo esperar un poco, para saber si la situación podía variar».

Los altos costos que genera la apertura de una cancha, con la venta básica de 400 entradas en cada una de ellas para no resignar dinero, se constituyó en factor desencadenante de la resolución. Pero con un aspecto virtualmente demoledor: el no poder disputar el Torneo Salteño en este caso, con aficionados en la tribuna.

Opción de recaudar poco o mucho: cero.

LA CUESTIÓN JUVENIL

A su vez, al promediar la semana, desde algunos clubes de la Liga (los menos), se impusieron un objetivo: que una nueva instancia del Consejo Superior, posibilite reconsiderar lo votado para que el Consejo Único Juvenil pueda desarrollar algún tipo de torneo antes de la conclusión del año.

Se entiende que los costos son menores y aún sin público para ver a los gurises jugar, estos podría contemplar el fin. El fin es ese. No exponerlos a la intemperie de la nada.

Al decir de uno de sus tantos actores que el fútbol salteño tiene: «que no sean rehenes los juveniles y que en la decisión no se ponga a todos en la misma bolsa, porque hay diferencias a favor del Consejo Único Juvenil. Los presupuestos no son tan elevados».

NO TANTO CONVENCIMIENTO

Habría que despojar dudas con respecto a que determinados clubes en la Liga Salteña, «son capaces de marcar el paso». No por una razón histórica o deportiva, sino más bien por una cuestión argumental. Por lo tanto con

EL PUEBLO para recoger algunos pensamientos en función de la nueva alternativa, PERO NO EN TODOS PARECE REGIR EL MISMO CONVENCIMIENTO, porque se interpreta que «los riesgos de contagio pueden no ser menores, aunque lo económico llegado el caso posibilite jugar».

A nivel de instituciones «podrían tomarse el tiempo necesario para analizar el reclamo de algunos que pretenden al Consejo Único Juvenil en acción. Una manera de evitar caer en algún error o apresuramiento».

A su vez, al presidente de Progreso, Jorge Dornelles le llamó la atención que «me llamaran de Salto Uruguay, cuando ellos fueron los que más apuntaron a no jugar».

Queda en claro que la misión desde algunas tiendas es evitar que los juveniles sean rehenes «del no jugar». Pero no está claro si la postura incluye a una mayoría….o a una minoría. En el fútbol salteño, nunca se sabe y la «Caja de pandora» no deja de estar abierta.

Eleazar José Silva