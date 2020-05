Fútbol Sala

Por supuesto no vamos a dar nombres, pero lo cierto es que desde el fin de semana pasado, fueron varios los equipos que participan del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala (en ambas divisionales), los que no se aguantaron, se llamaron, organizaron, y se fueron a jugar un «picado» en diferentes canchas.

Atención, cabe aclarar que en nuestro país nunca se decretó la cuarentena obligatoria, o sea que las medidas y el protocolo de aislamiento social, corría y corre por cuenta de cada uno, en definitiva esto también pasa por la toma de conciencia, es eso.

No estamos criticando la acción, cada uno es dueño de sus actos (simplemente fuimos testigos en algún caso y nos sorprendió), y sí, varios no aguantaron, y decidieron salir a jugar un «picado» de fútbol 5, allá ellos. Lo real y concreto es que varios equipos salieron a jugar, se juntaron, buscaron canchas un poco alejadas de la ciudad (y otras no tanto), y compartieron partidos de una hora, o en algún caso puntual dos horas. Algunos jugaron entre ellos, y otros ya tenían pactado el choque ante otro equipo de los que participan del campeonato oficial. En la mayoría de los caso, se enfrentaron equipos de la «A», contra equipos de la «B», las cosas como son.

Conclusión al tema, no decimos que esté mal, pero de ninguna manera diremos que está bien, recordando siempre el momento de emergencia sanitaria que estamos pasando, y las recomendaciones que se han hecho al respecto por parte de las autoridades del gobierno y de Salud Pública. Cada uno es consciente, y sabe lo que hace, aquí no estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres, que tenían ganas de jugar, se comunicaron, coordinaron, y se fueron a jugar un «picado», así de simple, nada más que eso.

DANIEL SILVEIRA